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Во время вероятного локдауна границы для украинцев будут открытыми – Зеленский

Пятница, 4 декабря 2020, 18:39
Во время вероятного локдауна границы для украинцев будут открытыми – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил людей, что во время вероятного январского локдауна государственные границы на въезд и выезд будут открыты для украинцев, поэтому не нужно отменять отпуска.

Источник: Зеленский во время видеообращения

Детали: Зеленский рассказал, что в декабре локдауна точно не будет, а будет в январе - вероятность его "не малая". Однако президент не советует продавать билеты и отменять отпуска - государственная граница будет открыта на въезд и выезд для украинцев.

Зеленский просит людей дезинфицировать руки, держать дистанцию, избегать скоплений и укреплять иммунитет. Он также предложил украинцам принять участие в так называемом референдуме по поводу локдауна.

Президент также напомнил, как правильно носить защитные маски.

Прямая речь Зеленского: "Мы совсем не так себе представляли народовластие, но все мы участвуем во всеукраинском референдуме. Вопрос - "локдаун в декабре". Что делать если ваш ответ "нет" - все очень просто, пожалуйста, народ, носите маски! Носите их правильно.

 

Предыстория:

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Роман Петренко, УП

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Темы: Зеленскийлокдаункарантинкоронавирус
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