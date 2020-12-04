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Во время локдауна границы для украинцев будут открытыми – Зеленский

Пятница, 4 декабря 2020, 19:39

Президент Владимир Зеленский предложил украинцам принять участие в "референдуме" с вопросом "Нужен ли локдаун в декабре?".

Источник: Зеленский во время видеообращения

Детали: Зеленский рассказал, что в декабре локдауна точно не будет, а будет в январе - вероятность его "не малая". Однако президент не советует продавать билеты и отменять отпуска - государственная граница будет открыт на въезд и выезд для украинцев.

Детали: Зеленский просит людей дезинфицировать руки, держать дистанцию, избегать скоплений и укреплять иммунитет. Он также предложил украинцам принять участие в так называемом референдуме по поводу локдауна.

Президент также напомнил, как правильно носить защитные маски.

Прямая речь Зеленского: "Мы совсем не так себе представляли народовластия, но все мы участвуем во всеукраинском референдуме. Вопрос - "локдаун в декабре". Что делать если ваш ответ "нет" - все очень просто, пожалуйста, народ, носите маски! Носите их правильно.

 

Предыстория:

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Роман Петренко, УП
Темы: Зеленскийлокдаункарантинкоронавирус


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