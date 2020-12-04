Во время вероятного локдауна границы для украинцев будут открытыми – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заверил людей, что во время вероятного январского локдауна государственные границы на въезд и выезд будут открыты для украинцев, поэтому не нужно отменять отпуска.
Источник: Зеленский во время видеообращения
Детали: Зеленский рассказал, что в декабре локдауна точно не будет, а будет в январе - вероятность его "не малая". Однако президент не советует продавать билеты и отменять отпуска - государственная граница будет открыта на въезд и выезд для украинцев.
Зеленский просит людей дезинфицировать руки, держать дистанцию, избегать скоплений и укреплять иммунитет. Он также предложил украинцам принять участие в так называемом референдуме по поводу локдауна.
Президент также напомнил, как правильно носить защитные маски.
Прямая речь Зеленского: "Мы совсем не так себе представляли народовластие, но все мы участвуем во всеукраинском референдуме. Вопрос - "локдаун в декабре". Что делать если ваш ответ "нет" - все очень просто, пожалуйста, народ, носите маски! Носите их правильно.
Предыстория:
- Во властных коридорах обсуждали разные варианты введения тотального карантина: на Новый год и Рождество, еще до праздников или уже после Нового года.
- С 14 по 30 ноября в Украине действовал "локдаун" выходного дня.
- Руководитель Минздрава констатировал, что ожидаемого результата он не дал из-за нарушения ограничений украинцами, поэтому продолжать его не планируют..
- 2 декабря правительство подтвердило, что карантин выходного дня не продлевают.
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