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Минздрав хочет привлечь частные клиники к лечению больных и вакцинации от COVID-19

Суббота, 5 декабря 2020, 23:31

Министерство здравоохранения рассматривает варианты привлечения частных клиник к борьбе с COVID-19, в том числе к проведению вакцинации.

Источник: главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии журналистам в субботу, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы рассчитываем на частные больницы, и я уже договариваюсь про большую скайп-конференцию с владельцами частных клиник. Это будут клиники по всей Украине".

"Если, не дай Бог, настанет коллапс в системе здравоохранение, мы изучаем, как частные клиники могут помочь государству, на каких условиях, на каких подходах. Этот план "Б" должен быть отработан, чтобы он мог включиться сразу без каких-либо нюансов. Вопрос оплаты должен быть отработан".

Детали: Еще одним направлением сотрудничества с частными клиниками в борьбе с COVID-19 Ляшко назвал их участие в вакцинации от коронавируса.

Прямая речь: "Это будет иммунопрофилактика беспрецедентная, по факту огромное количество населения должно быть охвачено вакцинацией. Без частных клиник мы будем это проводить дольше. Мы хотим с ними сейчас проговорить все условия партнерства".

"Если они откроют у себя кабинеты вакцинации и будут бесплатно вакцинировать, то я хочу с ними проговорить условия – или они сделают это бесплатно, государство им только передаст средства для вакцинации, или там будет какая-то услуга, которую мы должны будем учитывать".

Темы: Минздравкоронавирусмедицина


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