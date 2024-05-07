Швеция готовит изменения для украинцев, которые живут в стране: чего ждать

Правительство Швеции готовит новые правила для украинцев, которые находятся в стране, − эти изменения помогут украинцам быстрее попасть в реестр населения и получить номера социального страхования, что предоставит им ряд преимуществ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sveriges radio

Детали: Сейчас украинцы должны прожить в Швеции 3 года, прежде чем их смогут занести в реестр населения, и прежде чем они смогут получить номер социального страхования.

Реклама:

Этот строк хотят сократить до 1 года. Планируется, что новые правила вступят в силу 1 ноября.

Прямая речь министра по вопросам миграции Швеции Марии Мальмер Стенергард: "Это означает, что они получат полный доступ к медицинской помощи. Они получат доступ к стоматологической помощи. Они получат возможность ухаживать за детьми и быть в отпуске по уходу за ребенком.

Кроме того, через свой номер социального страхования они также могут получить идентификационный номер банка, что облегчает возможности контактов с органами власти и, например, с детской школой".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Также зарегистрированные в национальном реестре украинцы могут участвовать в программе агентства по трудоустройству, которая поддерживает изучение шведского языка и помогает с поиском работы.

Участие в программе позволит получать больше денег, чем получают украинцы сегодня. Сегодня украинцы могут получать пособие от Миграционного агентства Швеции в размере 71 шведская крона в день (7 евро), а с участием в программе − 308 шведских крон (30 евро).

Предполагается, что по состоянию на 1 ноября этого года около 33 тысяч украинцев будут зарегистрированы и будут иметь право на лучшую помощь в выходе на рынок труда через программу агентства занятости.

В то же время, украинцы не будут иметь права на помощь на детей или жилье, а многие из них будут продолжать жить на 71 шведскую крону в день, пока не смогут зарегистрироваться после пребывания в стране более 12 месяцев.

Предыстория: