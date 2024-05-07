Стало известно, какие страны ЕС будут на "инаугурации" Путина: одна передумала

Издание "Радио Свобода" узнало, какие шесть стран-членов ЕС, чьи отправят дипломатов на "инаугурацию" правителя России Владимира Путина, одно государство передумало в последний момент.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода"

Детали: Согласно списку, который получило издание, на инаугурацию Путина придут дипломаты Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.

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По данным РС в дипломатических кругах Евросоюза, по состоянию на вечер 6 мая намерение отправить своего представителя на это мероприятие имела Бельгия. Впрочем утром стало известно, что страна все же не будет участвовать в церемонии.

Что предшествовало: Агентство Reuters вечером 6 мая сообщало, что на инаугурации Путина планируют присутствовать семь стран, в том числе Франция на уровне посла.

Напомним: В МИД Украины заявили, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

ВИДЕО ДНЯ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" кремлевского правителя. Ряд государств ЕС объявили, что не будут присутствовать.