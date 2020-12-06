В США вакцинация от коронавируса начнется на следующей неделе – Трамп

В Соединенных Штатах вакцинация от коронавируса должна начаться на следующей неделе.

Источник: президент США Дональд Трамп, которого цитирует Укринформ

Прямая речь Трампа: "Она начнется на следующей неделе, мы начнем вакцинировать".

Напомним: 20 ноя Pfizer и Biontech подали заявки в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для регистрации своей совместной вакцины. В компаниях заверили, что готовы предоставить вакцину в течение нескольких часов после подтверждения регистрации.

1 декабря аналогичную заявку в FDA подала Moderna. Компания ожидает одобрения своей вакцины от коронавируса для ее использования в срочном порядке.