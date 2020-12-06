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Глава Минздрава Германии рассчитывает на массовую вакцинацию летом следующего года

Воскресенье, 6 декабря 2020, 14:16

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассчитывает, что массовая вакцинация от коронавируса в Германии будет проводиться не позднее лета 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"В настоящее время я очень оптимистично настроен относительно того, что массовая вакцинация будет происходить самое позднее летом", - заявил Шпан.

Исходя из имеющихся на сегодня данных, министр предположил, что летом прививки можно будет делать даже в кабинетах врачей.

По словам Шпана, уже весной вакцинироваться смогут миллионы человек. Впрочем, чиновник пока отказался отвечать на вопрос, какие категории людей будут вакцинировать в первую очередь. Он пояснил, что этот вопрос еще будут обсуждать.

"Мы с этим определимся в ближайшие недели на основе рекомендаций экспертов. Мы должны найти баланс между этическими принципами и практичностью", - пояснил Шпан.

Ранее представитель министерства здравоохранения страны сообщил, что вакцинация против коронавирус в Германии будет бесплатной, независимо от того, где и как застрахована человек. В свою очередь спикер правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркнул, что вакцинация будет проводиться на добровольных началах.

Темы: Германиявакцинациякоронавирус


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