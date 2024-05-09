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С сайта российского МВД исчезли карточки о розыске Зеленского и Порошенко

Александр ШумилинЧетверг, 9 мая 2024, 16:29
С сайта российского МВД исчезли карточки о розыске Зеленского и Порошенко
скриншот

С сайта российского Министерства внутренних дел исчезли карточки об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Источник: российское издание "Медиазона"

Детали: Карточки розыска исчезли вскоре после того, как 4 мая их случайно нашли сотрудники государственного российского агентства "РИА Новости".

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"Медиазона" пишет, что обоих президентов Украины добавила в розыск дежурная часть МВД России в оккупированной Донецкой области. Произошло это не позднее 22 февраля, но карточки розыска заметили только в начале мая.

Дословно "Медиазона": "После того как карточки обнаружили, 6 мая МВД выступило с нехарактерным для ведомства комментарием, что оно было лишь „техническим исполнителем" при объявлении в розыск: "В данном случае решение об объявлении в розыск и о его прекращении принимают СК России и его территориальные подразделения".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 мая стало известно, что на сайте МВД России есть сообщение о розыске президента Владимира Зеленского и других украинских чиновников и политиков.

Темы: ЗеленскийПорошенко
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