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Суд избрал меру пресечения Коломойскому по делу о заказном убийстве

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 мая 2024, 16:12
Суд избрал меру пресечения Коломойскому по делу о заказном убийстве
Коломойский в суде. фото - «Ґрати»

По делу об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко подозреваемый бизнесмен Игорь Коломойский будет находиться под стражей до 7 июля 2024 года без права на залог.

Источник: корреспондент проекта "Ґрати" из зала суда

Детали: Решение принял Печерский районный суд Киева 9 мая.

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Коломойский со 2 сентября находится в изоляторе Службы безопасности Украины по подозрению Бюро экономической безопасности в мошенничестве и легализации имущества. Мера пресечения по этому подозрению предусматривала его арест до 2 июня с залогом в размере 1,9 млрд грн. По новому подозрению залог не предусмотрен.

По версии следствия, Коломойский, чтобы отомстить, заказал убийство директора юридической компании за "невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества", а именно предприятия "Днепроспецсталь". Бизнесмен отрицает любую причастность к преступлению.

Что предшествовало: 8 мая 2024 года бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний еще в 2003 году.

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По данным следствия, олигарх, чтобы отомстить, заказал убийство директора одной из юридических компаний за "невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества".

Предыстория:

  • В 2005 году против Коломойского возбудили уголовное дело за покушение на убийство адвоката Сергея Карпенко из-за отказа выполнять указания в корпоративном споре вокруг предприятия ДнепрСпецСталь (Запорожье). Хотя, в том же году при странных обстоятельствах дело закрыли.
  • В 2013-м Виктор Пинчук, который начал судебную тяжбу против Коломойского в Лондоне из-за акций Криворожского железорудного комбината, попытался реанимировать это дело и доказать причастность Коломойского к заказу убийства Карпенко.
  • Но тогда судья Высокого суда Лондона решил, что "эпизод о Карпенко" не будут включать в процесс.

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Темы: Коломойскийубийствосуд
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