Украина и ЕС договорились продлить временную защиту для украинцев - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина и Европейский Союз договорились о продлении статуса временной защиты для украинцев, поскольку "условия безопасности не позволяют принять любое другое решение".

Источник: Стефанишина сказала на международном саммите городов и регионов 9 мая, ее слова, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Прямая речь: "Я вчера (8 мая. - Ред.) имела с ней разговор. Мы приняли решение, что статус временной защиты будет продлен... потому что условия безопасности не позволяют принять любое другое решение".

Реклама:

Детали: Вице-премьер отметила, что регулярно обсуждает вопрос статуса украинцев в Евросоюзе с комиссаром ЕС по вопросам миграции и внутренних дел Ильвой Йоханссон.

Стефанишина подчеркнула, что, согласно договоренности Киева и Брюсселя, статус временной защиты будет пересматриваться таким образом, чтобы происходил плавный процесс возвращения украинцев. "Но сейчас условий для такого решения нет", – подчеркнула вице-премьер.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ