Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Украина и ЕС договорились продлить временную защиту для украинцев - Стефанишина

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 9 мая 2024, 18:46
Украина и ЕС договорились продлить временную защиту для украинцев - Стефанишина
ОЛЬГА СТЕФАНИШИНА, ФОТО: Getty Images

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина и Европейский Союз договорились о продлении статуса временной защиты для украинцев, поскольку "условия безопасности не позволяют принять любое другое решение".

Источник: Стефанишина сказала на международном саммите городов и регионов 9 мая, ее слова, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Прямая речь: "Я вчера (8 мая. - Ред.) имела с ней разговор. Мы приняли решение, что статус временной защиты будет продлен... потому что условия безопасности не позволяют принять любое другое решение".

Реклама:

Детали: Вице-премьер отметила, что регулярно обсуждает вопрос статуса украинцев в Евросоюзе с комиссаром ЕС по вопросам миграции и внутренних дел Ильвой Йоханссон.

Стефанишина подчеркнула, что, согласно договоренности Киева и Брюсселя, статус временной защиты будет пересматриваться таким образом, чтобы происходил плавный процесс возвращения украинцев. "Но сейчас условий для такого решения нет", – подчеркнула вице-премьер.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Евросоюз активировал механизм временной защиты для украинцев 4 марта 2022 года – после начала полномасштабного вторжения России в Украину – и автоматически продлил на один год. В прошлом году страны ЕС приняли решение продлить режим до марта 2025-го.
  • Напомним, ранее Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

Темы: ЕСУкраинабеженцывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
ЕС
Президент Европарламента о "переизбрании" Путина: Не вижу здесь легитимности
Президент Европарламента прогнозирует, что в июне начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС
Зеленский считает, что Грузия и Беларусь должны вступить в Европейский Союз
Последние новости
00:44
Министры Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции против скандального закона в Грузии
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
Все новости...
Реклама:
Реклама: