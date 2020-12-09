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В годовщину встречи с Путиным Зеленский разместил фото "мы сможем"

Среда, 9 декабря 2020, 10:28
В годовщину встречи с Путиным Зеленский разместил фото мы сможем
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский в годовщину встречи "нормандской четверки" разместил в Twitter фото с надписью, что Украина сможет восстановить мир на своей территории.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Путь к миру нелегкий, но знаю – мы сможем".

Детали: Президент также опубликовал фото, на котором за круглым столом вместе с ним сидят президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

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Предыстория: 

  • 9 декабря 2019 года в Париже прошла встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и Россия).
  • В ходе встречи президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. 
  • Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников после Нормандской встречи заявил, что Украина предложит изменения в Минские соглашения к Нормандской встрече в марте или даже ранее.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, что Минские договоренности "не окаменевший документ", и поддержала предложения президента Владимира Зеленского внести в него изменения.
  • 13 ноября состоялась видеоконференция политических советников лидеров государств "Нормандской четверки". На ней председатель Офиса президента Андрей Ермак предложил принять документ, так называемый "План Кравчука", для эффективной работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийПутиннормандский формат
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