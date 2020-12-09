В годовщину встречи с Путиным Зеленский разместил фото "мы сможем"

Президент Владимир Зеленский в годовщину встречи "нормандской четверки" разместил в Twitter фото с надписью, что Украина сможет восстановить мир на своей территории.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Путь к миру нелегкий, но знаю – мы сможем".

Детали: Президент также опубликовал фото, на котором за круглым столом вместе с ним сидят президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020

Читайте также: Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Предыстория: