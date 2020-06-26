"Голос" забрал у Вакарчука депутатский мандат

Партия "Голос" проголосовала за прекращение депутатских полномочий Святослава Вакарчука.

Источник: Вакарчук в Facebook

Прямая речь: "Сегодня съезд партии Голос лишил меня депутатских полномочий. Я благодарю делегатов съезда за уважение к моему решению.

Остаюсь активным членом партии Голос. Буду помогать всем, чем смогу и там, где буду полезен. Спасибо каждому члену фракции Голос за то, что создали такую команду в парламенте. Так держать. Слава Украине".

Что предшествовало: Святослав Вакарчук подал заявление о сложении депутатского мандата, однако Рада не поддержала это решение. Тогда Вакарчук вышел из фракции "Голос".

Дополнительно: Вместо Вакарчука в парламент проходит 19 номер в партийном списке - 31-летняя Алина Свидерская.

На сайте политсилы указано, что она является юристом, правозащитницей и общественным деятелем. Также член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов. В 2012 году окончила Кембридж с дипломом магистра права.

По данным "Опоры", Алина Свидерская является женой бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве премьера Алексея Гончарука.

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