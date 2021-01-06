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ВАКС отказался продлить расследование дела "пленок Вовка" – ЦПК

Среда, 6 января 2021, 17:31
ВАКС отказался продлить расследование дела пленок Вовка – ЦПК
Фото ukranews.com

Высший антикоррупционный суд отказался продлить расследование уголовного производства относительно создания преступной организации и захвата власти, в котором фигурирует председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно: "Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк вернул детективу НАБУ ходатайство о продлении сроков расследования по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями Окружного админсуда Киева, в частности его главой Павлом Волком".

Детали: Детективы просили еще 2 месяца для проведения расследования, которое заканчивается 17 января. Но судья Бицюк, ранее продлевавший этот срок, 6 января этого не сделал.

В ЦПК добавили, что причина отказа неизвестна, так как нет полного решения, и, вероятно, она и не будет известна, потому что в этом деле решения не публикуют.

В то же время там отметили, что такое решение является серьезной угрозой делу – так обжаловать его нельзя, то дело либо приостановят, либо закончат досудебное расследование ранее, оставив его не готовым.

Что было раньше: 5 января этот же судья Бицюк отказался применить принудительный привод судьи Вовка, который игнорирует заседания, в Антикоррупционный суд.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

Предыстория:

  • 26 июля 2019 года стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева. Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений. По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
  • В ответ суд заявил о давлении. А глава суду Павел Вовк сказал, что опубликованные записи – ложь.
  • 30 июля 2019 года Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения. ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.
  • В ноябре 2019 года судьи Шевченковского суда столицы отказались продлить сроки досудебного расследования в производстве по так называемым "пленкам Вовка".

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судПавел Вовк
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