ВАКС отказался продлить расследование дела "пленок Вовка" – ЦПК

Высший антикоррупционный суд отказался продлить расследование уголовного производства относительно создания преступной организации и захвата власти, в котором фигурирует председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно: "Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк вернул детективу НАБУ ходатайство о продлении сроков расследования по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями Окружного админсуда Киева, в частности его главой Павлом Волком".

Детали: Детективы просили еще 2 месяца для проведения расследования, которое заканчивается 17 января. Но судья Бицюк, ранее продлевавший этот срок, 6 января этого не сделал.

В ЦПК добавили, что причина отказа неизвестна, так как нет полного решения, и, вероятно, она и не будет известна, потому что в этом деле решения не публикуют.

В то же время там отметили, что такое решение является серьезной угрозой делу – так обжаловать его нельзя, то дело либо приостановят, либо закончат досудебное расследование ранее, оставив его не готовым.

Что было раньше: 5 января этот же судья Бицюк отказался применить принудительный привод судьи Вовка, который игнорирует заседания, в Антикоррупционный суд.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

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