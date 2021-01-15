Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности призывающих к участию в несогласованной массовой акции в аэропорту "Внуково" 17 января, куда из Германии намерен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.
Источник: прокуратура Москвы, группа "Встречаем Навального" в Facebook
Детали: В ведомстве сообщили, что призывы к участию в мероприятии увидели в интернете, а саму "акцию" власти Москвы не согласовали.
Прокуратура уже вынесла предостережения 15 гражданам "о недопустимости нарушения закона".
На сайте авиакомпании "Победа" на 17 января запланирован один рейс с вылетом из Берлина в 14:45 и прибытием в аэропорт Внуково в 19:20 (московское время - ред.).
Сторонники Навального решили устроить ему массовую встречу в аэропорту. В тематической группе уже 2 тысячи человек подтвердили свое участие в мероприятии, еще 5,5 тысячи интересуются.
Upd. В аэропорту сообщили изданию Sota Vision, что не разрешат СМИ проводить сьемку прилета Навального, объяснив отказ антикоронавирусными мерами.
Дословно: "В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров и гостей Международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся.
Напомним: Оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления, в Россию 17 января. Сразу после этого заявления в РФ его объявили в розыск.
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Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версиейхимического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос о Навальном, заявил в частности следующее: "Если бы хотели травить, довели бы до конца".