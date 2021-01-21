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Россия хочет оштрафовать почти все соцсети из-за призывов к протестам

Четверг, 21 января 2021, 17:25

Роскомнадзор сообщил о намерении оштрафовать социальные сети якобы в связи с распространением информации, "направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных мероприятиях".

Источник: Роскомнадзор, "РИА Новости"

Дословно: "Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещённой в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях".

Детали: В ведомстве уточнили, что штрафы "из-за распространения призывов к несовершеннолетним об участии в несогласованных акциях протеста" наложат на все крупные социальные сети в России, кроме "Одноклассников".

Оштрафовать планируют TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

Справка: Российский оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.

Митинги запланировали на 23 января.

Предыстория: 

  • Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок". 
  • В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление. В штабе Навального отмечают, что приговор по делу 6-летней давности был признан ЕСПЧ незаконным и политически мотивированным.
  • 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел началсясуд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.

Темы: РосcияНавальныйцензурамитинги


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