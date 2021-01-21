Роскомнадзор сообщил о намерении оштрафовать социальные сети якобы в связи с распространением информации, "направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных мероприятиях".

Источник: Роскомнадзор, "РИА Новости"

Дословно: "Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещённой в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях".

Детали: В ведомстве уточнили, что штрафы "из-за распространения призывов к несовершеннолетним об участии в несогласованных акциях протеста" наложат на все крупные социальные сети в России, кроме "Одноклассников".

Оштрафовать планируют TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

Справка: Российский оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.

Митинги запланировали на 23 января.

Предыстория: