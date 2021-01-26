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Подготовка убийства: в СБУ не комментируют, фигурирует ли в деле Нескоромный

Вторник, 26 января 2021, 10:56
Подготовка убийства: в СБУ не комментируют, фигурирует ли в деле Нескоромный
Фото 24.ua

Служба безопасности не подтверждает и не опровергает информацию о том, что экс-первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный фигурирует в материалах расследования уголовного производства как заказчик убийства председателя Внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде", источники УП в правоохранительных органах

Дословно пресс-служба СБУ: "Процессуальные нормы пока не позволяют нам обнародовать именно эту информацию. Однако мы сделаем это сразу и в полной мере. Как только это станет возможным".

Детали: По данным информированных источников в правоохранительных органах, Нескоромный задокументирован в материалах негласного следствия, которое фиксировало контакты приближенного к Нескоромному Юрия Расюка (сотрудник СБУ Юрий Расюк, которого подозревают в подготовке убийства Наумова; сейчас арестован – ред.).

​​Собеседники УП отметили, что следствие вероятно может объявить широкой общественности версию, что мотивом заказа убийства Наумова было то, что именно он был преградой для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве СБУ. А также то, что Наумов выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ сейчас.

Что было раньше: Источники "Зеркала недели" сообщали, что в СБУ мотивом заказа убийства Наумова считают тот факт, что он был единственным препятствием для получения Нескоромным высокой должности в руководстве Службы.

По данным издания, операция по разработке Нескоромного и задержанного Расюка завершилась вынужденно досрочно. Мол, команда наружного наблюдения СБУ зафиксировала, что Нескоромный якобы сдал свою машину на станцию ​​техобслуживания, и в СБУ боялись, что там могут обнаружить и впоследствии уничтожить средства прослушивания.

Поэтому СБУ машину конфисковала. Это обстоятельство и дало незапланированный старт операции по задержанию Расюка.

"ЗН" также сообщало, что в тексте ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Расюка нет фамилии Нескоромного, которого считают заказчиком.

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Предыстория:

  • 23 января стало известно, что полковника спецподразделения СБУ "Альфа" Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Источники УП подтвердили информацию о задержании. 
  • Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога. 
  • В СБУ сообщили, что организатор покушения на Наумова предложил $50 000 за совершение преступления. Преступление планировалось в сговоре нескольких лиц.

Украинская правда
Темы: СБУскандал
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