Тупицкий пожаловался в Раду на УГО

Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий пожаловался председателю Верховной Рады на "откровенное вмешательство в деятельность КС, блокирование его работы и противоправное влияние на судей".

Источник: открытое письмо Тупицкого, обнародованное на сайте КС

Детали: В своем письме Тупицкий напомнил, что президент Владимир Зеленский своими указом отстранил его от должности на 2 месяца. Он отметил, что Конституция не наделяет президента такими полномочиями, поэтому сам он не утратил статус судьи и продолжает занимать должность главы КС.

Он также пожаловался на действия сотрудников Управления государственной охраны, которые несколько дней не допускали его и других судей в здание КС, несмотря на то, что "Конституция гарантирует судьям неприкосновенность".

По словам Тупицкого, "к блокированию работы КС... было привлечено спецподразделение УГО "Булат", которое используется для нейтрализации особо опасных преступников".

Он добавил, что он и другие судьи КС подали в прокуратуру заявления о преступлениях сотрудников УГО.

Тупицкий убежден, что УГО может не допускать других представителей разных ветвей власти на их рабочие места, а это в свою очередь может привести "к узурпации власти, изменению конституционного строя и установлению диктатуры".

Он также добавил, что по этому поводу обращался к президенту и даже просил "немедленно созвать заседание СНБО".

Тупицкий просит ВР рассмотреть ситуацию с КС. А также "принять меры для исправления ситуации и предотвращения в будущем использования УГО для достижения противоправных целей".

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