Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тупицкий пожаловался в Раду на УГО

Среда, 27 января 2021, 17:35
Фото 24tv.ua

Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий пожаловался председателю Верховной Рады на "откровенное вмешательство в деятельность КС, блокирование его работы и противоправное влияние на судей".

Источник: открытое письмо Тупицкого, обнародованное на сайте КС

Детали: В своем письме Тупицкий напомнил, что президент Владимир Зеленский своими указом отстранил его от должности на 2 месяца. Он отметил, что Конституция не наделяет президента такими полномочиями, поэтому сам он не утратил статус судьи и продолжает занимать должность главы КС.

Он также пожаловался на действия сотрудников Управления государственной охраны, которые несколько дней не допускали его и других судей в здание КС, несмотря на то, что "Конституция гарантирует судьям неприкосновенность".

По словам Тупицкого, "к блокированию работы КС... было привлечено спецподразделение УГО "Булат", которое используется для нейтрализации особо опасных преступников".

Он добавил, что он и другие судьи КС подали в прокуратуру заявления о преступлениях сотрудников УГО.

Тупицкий убежден, что УГО может не допускать других представителей разных ветвей власти на их рабочие места, а это в свою очередь может привести "к узурпации власти, изменению конституционного строя и установлению диктатуры".

Он также добавил, что по этому поводу обращался к президенту и даже просил "немедленно созвать заседание СНБО".

Тупицкий просит ВР рассмотреть ситуацию с КС. А также "принять меры для исправления ситуации и предотвращения в будущем использования УГО для достижения противоправных целей".

Предыстория:

  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на 2 месяца.
  • 30 мая в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитирует его невручения и посещает рабочее место.

Украинская правда
Темы: КСТупицкийВерховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Из-за ухудшения погоды Минобразования направило срочное письмо в регионы

Мать избитого в Париже украинца подозревается в торговле людьми, а подросток "известен полиции" - СМИ

Зеленский отозвал законопроект, которым хотел прекратить полномочия судей КС

фото, видеоВ квартиру Навального и его фонд пришли с обысками, ломают двери

фото, видеоУкраинские хакеры обокрали европейские банки на 2,5 миллиарда долларов

фотоЗеленский открыл инсталляцию памяти жертв Холокоста

Все новости...
КС
Зеленский отозвал законопроект, которым хотел прекратить полномочия судей КС
Суды: сервисные центры для власти или закон для всех?
Глава КС Тупицкий получил подозрение, но притворяется, что нет – ГБР
Последние новости
18:18
Боевики 6 раз нарушили перемирие в Донбассе
18:17
фотоОтравители Навального могли убить минимум троих активистов – Bellingcat
18:12
МИД РФ нахамил странам G7 и Евросоюзу из-за требования освободить Навального
17:59
Дело "Роттердам +": НАБУ снова призвало Венедиктову заменить старшего группы прокуроров
17:49
Кабмин одобрил снижение ставки на ипотеку до 7% годовых
17:42
Из-за ухудшения погоды Минобразования направило срочное письмо в регионы
17:38
Президент Молдовы объявила кандидата на пост премьера
17:36
Языковой омбудсмен дал лайфхаки, как перейти на украинский
17:35
Тупицкий пожаловался в Раду на УГО
17:34
Комитет ожидаемо не смог рассмотреть выборы мэра в Харькове
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!