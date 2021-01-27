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Тупицкий пожаловался в Раду на УГО

Среда, 27 января 2021, 16:35
Тупицкий пожаловался в Раду на УГО
Фото 24tv.ua

Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий пожаловался председателю Верховной Рады на "откровенное вмешательство в деятельность КС, блокирование его работы и противоправное влияние на судей".

Источник: открытое письмо Тупицкого, обнародованное на сайте КС

Детали: В своем письме Тупицкий напомнил, что президент Владимир Зеленский своими указом отстранил его от должности на 2 месяца. Он отметил, что Конституция не наделяет президента такими полномочиями, поэтому сам он не утратил статус судьи и продолжает занимать должность главы КС.

Он также пожаловался на действия сотрудников Управления государственной охраны, которые несколько дней не допускали его и других судей в здание КС, несмотря на то, что "Конституция гарантирует судьям неприкосновенность".

По словам Тупицкого, "к блокированию работы КС... было привлечено спецподразделение УГО "Булат", которое используется для нейтрализации особо опасных преступников".

Он добавил, что он и другие судьи КС подали в прокуратуру заявления о преступлениях сотрудников УГО.

Тупицкий убежден, что УГО может не допускать других представителей разных ветвей власти на их рабочие места, а это в свою очередь может привести "к узурпации власти, изменению конституционного строя и установлению диктатуры".

Он также добавил, что по этому поводу обращался к президенту и даже просил "немедленно созвать заседание СНБО".

Тупицкий просит ВР рассмотреть ситуацию с КС. А также "принять меры для исправления ситуации и предотвращения в будущем использования УГО для достижения противоправных целей".

Предыстория:

  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на 2 месяца.
  • 30 мая в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • 19 января сотрудники Управления государственной охраны не допускали Александра Тупицкого в Конституционный суд и рабочий кабинет главы КС, он вызвал полицию.
  • В тот же день ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитирует его невручения и посещает рабочее место.

Украинская правда

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Темы: КСТупицкийВерховная Рада
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