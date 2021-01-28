Ермак говорит, что попытки поссорить Украину с США провалились

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что попытки испортить отношения Украины и США не увенчались успехом.

Источник: Офис президента, интервью Ермака изданию НВ

Прямая речь: "Наша позиция здесь принципиальна, и весь мир увидел, какая она, в течение этих уже почти двух лет. Мы категорические противники вмешательства в дела любого государства, в том числе противники вмешательства во внутренние дела Украины".

Детали: По его словам, попытки многих сил как внутри страны, так и извне испортить отношения Украины с США провалились и двухпартийная поддержка США осталась.

Ермак добавил, что по поручению президента Владимира Зеленского госорганы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности.

Комментируя введение санкций США в отношении нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, Ермак сказал: "Я знаю, что состоялась встреча временного поверенного в делах США Кристины Квин с ядром фракции. Меня радует, что политическая зрелость большинства депутатов растет. Они не принимают поспешных решений, они хотят разобраться в этом. Знаю, что был детальный разговор".

Напомним: