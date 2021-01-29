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Ветерана "Бучу", который фигурировал в деле Шеремета, отпустили под домашний арест

Пятница, 29 января 2021, 12:40
Ветерана Бучу, который фигурировал в деле Шеремета, отпустили под домашний арест

Суд отпустил из-под стражи ветерана войны в Донбассе Владислава "Бучу" Грищенко, обвиняемого в покушении на предпринимателя на Ивано-Франковщине.

Источник: комментарий адвоката Виталия Ковальчука УП, "Заборона"

Детали: Ивано-Франковский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Грищенко также обязали носить электронный браслет.

У нынишних ограничений, возложенных на Грищенко, срок действия – до 20 февраля.

Предыстория: 

  • Владислава "Бучу" Грищенко задержали 24 сентября 2019 года, его жену Инну "Пуму" – 5 ноября. Им объявили подозрения в заказном покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковской области Михаила Чекурака.
  • Заказчиком преступления, по мнению полиции, был другой бизнесмен Василий Шкондеюк, мотив – долговое обязательство.
  • Суд арестовал Грищенко на время расследования. Позже "Пуму" отпустили под домашний арест.
  • Полиция говорит, что через супругов Грищенко вышла на группу людей, которых подозревают в другом убийстве – подрыве журналиста Павла Шеремета.
  • 12 декабря 2019 правоохранители задержали подозреваемых в убийстве журналиста.
  • Сначала в полиции сказали, что подозревают по меньшей мере пять человек, в том числе, Грищенко. Однако им подозрение по делу Шеремета не объявили.
  • Все пятеро, в том числе, Грищенки, отрицают свою причастность к преступлениям.
  • С осени 2020 года дело Грищенко рассмтатривают по сути в суде на Ивано-Франковщине.

Знать больше: Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

Соня Лукашова, УП
Темы: судубийство
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