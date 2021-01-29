Суд отпустил из-под стражи ветерана войны в Донбассе Владислава "Бучу" Грищенко, обвиняемого в покушении на предпринимателя на Ивано-Франковщине.

Источник: комментарий адвоката Виталия Ковальчука УП, "Заборона"

Детали: Ивано-Франковский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Грищенко также обязали носить электронный браслет.

У нынишних ограничений, возложенных на Грищенко, срок действия – до 20 февраля.

Предыстория:

Владислава "Бучу" Грищенко задержали 24 сентября 2019 года, его жену Инну "Пуму" – 5 ноября. Им объявили подозрения в заказном покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковской области Михаила Чекурака.

Заказчиком преступления, по мнению полиции, был другой бизнесмен Василий Шкондеюк, мотив – долговое обязательство.

Суд арестовал Грищенко на время расследования. Позже "Пуму" отпустили под домашний арест.

Полиция говорит, что через супругов Грищенко вышла на группу людей, которых подозревают в другом убийстве – подрыве журналиста Павла Шеремета.

12 декабря 2019 правоохранители задержали подозреваемых в убийстве журналиста.

Сначала в полиции сказали, что подозревают по меньшей мере пять человек, в том числе, Грищенко. Однако им подозрение по делу Шеремета не объявили.

Все пятеро, в том числе, Грищенки, отрицают свою причастность к преступлениям.

С осени 2020 года дело Грищенко рассмтатривают по сути в суде на Ивано-Франковщине.

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