Ветерана "Бучу", который фигурировал в деле Шеремета, отпустили под домашний арест
Пятница, 29 января 2021, 12:40
Суд отпустил из-под стражи ветерана войны в Донбассе Владислава "Бучу" Грищенко, обвиняемого в покушении на предпринимателя на Ивано-Франковщине.
Источник: комментарий адвоката Виталия Ковальчука УП, "Заборона"
Детали: Ивано-Франковский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Грищенко также обязали носить электронный браслет.
У нынишних ограничений, возложенных на Грищенко, срок действия – до 20 февраля.
Предыстория:
- Владислава "Бучу" Грищенко задержали 24 сентября 2019 года, его жену Инну "Пуму" – 5 ноября. Им объявили подозрения в заказном покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковской области Михаила Чекурака.
- Заказчиком преступления, по мнению полиции, был другой бизнесмен Василий Шкондеюк, мотив – долговое обязательство.
- Суд арестовал Грищенко на время расследования. Позже "Пуму" отпустили под домашний арест.
- Полиция говорит, что через супругов Грищенко вышла на группу людей, которых подозревают в другом убийстве – подрыве журналиста Павла Шеремета.
- 12 декабря 2019 правоохранители задержали подозреваемых в убийстве журналиста.
- Сначала в полиции сказали, что подозревают по меньшей мере пять человек, в том числе, Грищенко. Однако им подозрение по делу Шеремета не объявили.
- Все пятеро, в том числе, Грищенки, отрицают свою причастность к преступлениям.
- С осени 2020 года дело Грищенко рассмтатривают по сути в суде на Ивано-Франковщине.
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Соня Лукашова, УП