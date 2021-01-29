Суд отпустил из-под стражи ветерана войны в Донбассе Владислава "Бучу" Грищенко, обвиняемого в убийстве предпринимателя на Ивано-Франковщине.

Источник: комментарий адвоката Виталия Ковальчука УП

Детали: Ивано-Франковский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Грищенко также обязали носить электронный браслет.

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