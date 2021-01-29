Ветеран "Бучу", который фигурировал в деле Шеремета, отпустили под домашний арест
Пятница, 29 января 2021, 13:40
Суд отпустил из-под стражи ветерана войны в Донбассе Владислава "Бучу" Грищенко, обвиняемого в убийстве предпринимателя на Ивано-Франковщине.
Источник: комментарий адвоката Виталия Ковальчука УП
Детали: Ивано-Франковский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Грищенко также обязали носить электронный браслет.
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