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Ветеран "Бучу", который фигурировал в деле Шеремета, отпустили под домашний арест

Пятница, 29 января 2021, 13:40

Суд отпустил из-под стражи ветерана войны в Донбассе Владислава "Бучу" Грищенко, обвиняемого в убийстве предпринимателя на Ивано-Франковщине.

Источник: комментарий адвоката Виталия Ковальчука УП

Детали: Ивано-Франковский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Грищенко также обязали носить электронный браслет.

Дополняется ...

Темы: судубийство


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