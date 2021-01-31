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Spacex попытается в понедельник повторить собственный мировой рекорд

Воскресенье, 31 января 2021, 04:11
Spacex попытается в понедельник повторить собственный мировой рекорд

В понедельник, 1 февраля, американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX планирует доставить на орбиту Земли 18-ю партию интернет-спутников системы Starlink. При запуске будет использоваться ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

Источник: издание Everyday Astronaut

Детали: Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, состоится из комплекса 39A (LC-39A) Космического центра Кеннеди в штате Флорида. Это 107-й запуск ракет поколения Falcon.

В компании отметили, что первая многоразовая степень Falcon 9 ранее уже семь раз использовался для доставки грузов на орбиту Земли.

Через 9 минут после запуска, многоразовая часть ракеты-носителя Falcon 9 должна приземлилась на беспилотную платформу "Just Read the Instructions" в Атлантическом океане.

 

Напомним: Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX провела окончательные предстартовые испытания 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship и уже более недели ожидает разрешения на запуск. Он может состояться уже 1 февраля.

Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship.

Что предшествовало: 

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Напомним:

  • Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 компания запустила в космос тестовые прототипы.
  • По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.
  • SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

Справка: По данным Bloomberg, Маск 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Илон МаскСША
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