Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Spacex попытается в понедельник повторить собственный мировой рекорд

Воскресенье, 31 января 2021, 05:11

1 февраля американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX планирует доставить на орбиту Земли 18-ю партию интернет-спутников системы Starlink. При запуске будет использоваться ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

Источник: издание Everyday Astronaut

Детали: Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, состоится из комплекса 39A (LC-39A) Космического центра Кеннеди в штате Флорида. Это 107-й запуск ракет поколения Falcon.

В компании отметили, что первый многократный степень Falcon 9 ранее уже семь раз использовался для доставки грузов на орбиту Земли.

Через 9 минут после запуска, многоразовая часть ракеты-носителя Falcon 9 должна приземлилась на беспилотную платформу "Just Read the Instructions" в Атлантическом океане.

Напомним: Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX провела окончательные предстартовые испытания 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship и уже более недели ожидает разрешения на запуск. Он может состояться уже 1 февраля.

Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship.

Что предшествовало: 

Читайте также: Wi-Fi на всей планете. Каким будет глобальный спутниковый интернет от SpaceX и OneWeb

Напомним:

  • Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 компания запустила в космос тестовые прототипы.
  • По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.
  • SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

Справка: По данным Bloomberg, Маск 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля.

Читайте также: Wi-Fi на всей планете. Каким будет глобальный спутниковый интернет от SpaceX

Темы: Илон МаскСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ воскресенье в России возобновятся акции протеста, власти готовятся

Бывший вице-президент "Энергоатома" Юрий Резуник совершил самоубийство – источник

Санкции против РФ, введенные за захват Крыма, не снимут – посол США

Коронавирус: стало известно, кто первым получит прививки в Украине

видеоПодполковника СБУ и полицейских будут судить за похищение людей и вымогательство

В США изменили правила ношения масок

Все новости...
Илон Маск
SpaceX готовит к испытательным полетам сразу два межпланетных корабля Starship
Маск спровоцировал колебания курса биткоина
Корабль для межпланетных путешествий: SpaceX запланировала запуск Starship SN9
Последние новости
05:11
Spacex попытается в понедельник повторить собственный мировой рекорд
04:25
Байден впервые выступит с речью о внешнеполитическом курсе США – СМИ
03:14
США перебросили в западную часть Тихого океана группу стратегических бомбардировщиков 
02:03
ФБР арестовало женщину, угрожавшую прострелить голову спикеру Конгресса
01:31
Украина 8-я в Европе по количеству случаев COVID-19
00:28
ОбновленоТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
23:39
В Китае за взяточничество и многоженство казнили бывшего главу госкомпании
23:16
Главари ОРДЛО заявили, что получат "Спутник V", Россия отрицает
22:29
фотоВ воскресенье в России возобновятся акции протеста, власти готовятся
21:58
В Британии задержали мужчину, из-за которого эвакуировали завод по производству вакцин
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!