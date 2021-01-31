Spacex спробує в понеділок повторити власний світовий рекорд

1 лютого американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX доставила на орбіту Землі 18-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. При запуску буде використовуватися ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.

Джерело: видання Everyday Astronaut

Деталі: Запуск ракети-носія Falcon 9, яка має доставити вантаж на орбіту, відбувся з комплексу 39A (LC-39A) Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида. Це 107-й запуск ракет покоління Falcon.

У компанії відзначили, що перший багаторазовий ступінь Falcon 9 раніше вже сім разів використовувався для доставки вантажів на орбіту Землі.

Через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 приземлиться на безпілотну платформу "Just Read the Instructions" в Атлантичному океані.

Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска використовуватиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.

Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

Ракета Falcon 9, яка і використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів. Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска — Starship.

Що передувало:

20 січня SpaceX доставила на орбіту Землі 17-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.

24 січня SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики. Загальна маса 143 апаратів від 30 клієнтів SpaceX понад п'ять тонн.

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Нагадаємо:

Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.

За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX провела остаточні передстартові випробування 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship. Запуск може відбутися вже 21 січня.

25 листопада одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту; 13 грудня ще одна багаторазова ракета-носій Falcon 9 всьоме полетіла (і повернулась) на орбіту Землі.

SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink.

Довідка: За даними Bloomberg, Ілон Маск 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля.

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