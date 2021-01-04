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В Дунае нашли тело капитана буксира: полиция ведет расследование

Понедельник, 4 января 2021, 17:30
В Дунае нашли тело капитана буксира: полиция ведет расследование

Работники Измаильского отдела полиции Одесской области расследуют причины и обстоятельства смерти капитана буксира "Портовый-22", тело которого нашли 3 января в Дунае.

Источник: руководитель отдела коммуникаций Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, "Укринформ"

Прямая речь: "Тело 48-летнего капитана буксира украинского Дунайского пароходства "Портовый-22" было обнаружено в Дунае в воскресенье около 15 часов. Следователи устанавливают обстоятельства, при которых он оказался за бортом судна и погиб".

Детали: По ее словам, "предварительно установлено, что капитан выпал за борт буксира".

Гордиевска рассказала, что с судна мужчине сбросили спасательный круг, но из-за быстрого течения капитан не смог им воспользоваться и наглотался воды.

Когда мужчину вытащили из реки, бригада медиков "скорой помощи" констатировала смерть.

Сообщается, что тело капитана, на котором не обнаружено следов насилия, направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК.

Украинская правда
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