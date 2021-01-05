Суд отказался от принудительного привода Вовка: ему опять не избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд отказался применить принудительный привод в отношении председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Источник: ЦПК

Детали: Судья Вовк утром 5 января вновь не явился на заседание суде, где ему должны были избрать меру пресечения.

Во время заседания прокуроры продемонстрировали видео, как детективы НАБУ вручают Вовку повестку, а тот ее выбрасывает и прячется в машине.

Отмечается, что судья Андрей Бицюк отказался применить принудительный привод в отношении Вовка.

Полный текст решения суда объявят 6 января. Следующая попытка избрать меру пресечения Вовку будет 12 января в 11-00.

Из-за судейского иммунитета Вовка нельзя арестовать. Для него просят залог в 3 млн грн.

Читайте также: Рука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Предыстория: