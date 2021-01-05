Суд отказался от принудительного привода Вовка: ему опять не избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд отказался применить принудительный привод в отношении председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
Детали: Судья Вовк утром 5 января вновь не явился на заседание суде, где ему должны были избрать меру пресечения.
Во время заседания прокуроры продемонстрировали видео, как детективы НАБУ вручают Вовку повестку, а тот ее выбрасывает и прячется в машине.
Отмечается, что судья Андрей Бицюк отказался применить принудительный привод в отношении Вовка.
Полный текст решения суда объявят 6 января. Следующая попытка избрать меру пресечения Вовку будет 12 января в 11-00.
Из-за судейского иммунитета Вовка нельзя арестовать. Для него просят залог в 3 млн грн.
Читайте также: Рука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?
"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти
"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"
Предыстория:
- 24 декабря детективы НАБУ вручили председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в антикоррупционный суд. Волк более 3 месяцев не появлялся на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК.
- В НАБУ сообщали, что из-за его неявки в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов обращались к генпрокурору Ирине Венедиктовой с просьбой инициировать перед ВРУ вопрос о разрешении на задержание и взятие под стражу Вовка, но она так и не отреагировала.
- НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
- Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
- Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.