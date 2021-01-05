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Суд отказался от принудительного привода Вовка: ему опять не избрали меру пресечения

Вторник, 5 января 2021, 13:06
Суд отказался от принудительного привода Вовка: ему опять не избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд отказался применить принудительный привод в отношении председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Источник: ЦПК

Детали: Судья Вовк утром 5 января вновь не явился на заседание суде, где ему должны были избрать меру пресечения.

Во время заседания прокуроры продемонстрировали видео, как детективы НАБУ вручают Вовку повестку, а тот ее выбрасывает и прячется в машине.

Отмечается, что судья Андрей Бицюк отказался применить принудительный привод в отношении Вовка.

Полный текст решения суда объявят 6 января. Следующая попытка избрать меру пресечения Вовку будет 12 января в 11-00.

Из-за судейского иммунитета Вовка нельзя арестовать. Для него просят залог в 3 млн грн.

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Предыстория:

  • 24 декабря детективы НАБУ вручили председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в антикоррупционный суд. Волк более 3 месяцев не появлялся на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК.
  • В НАБУ сообщали, что из-за его неявки в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов обращались к генпрокурору Ирине Венедиктовой с просьбой инициировать перед ВРУ вопрос о разрешении на задержание и взятие под стражу Вовка, но она так и не отреагировала.
  • НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Темы: Павел Вовк Антикоррупционный судсудОАСК
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