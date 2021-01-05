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Санду поделилась, о чем будет говорить с Зеленским в Киеве

Вторник, 5 января 2021, 14:21

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, какие конкретные вопросы планирует поднять на встречах с руководством Украины в Киеве в рамках своего первого зарубежного визита в должности.

Об этом она рассказала в интервью Deutsche Welle, сообщает "Европейская правда".

"В январе я поеду в Киев, чтобы встретиться с господином Зеленским. И это только начало", - сказала она.

Санду отметила, что целью визита является восстановление отношений между соседями.

"Мы хотим восстановить отношения, потому что какая-то работа была на уровне правительств, но на уровне президентов вообще не было никаких встреч за эти 4 года. Нам важно восстановить отношения", - отметила она.

Санду подчеркнула, что есть много конкретных вопросов, на которые нужно найти ответы.

"Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский Союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны к ЕС. И, конечно, вопросы о делимитации границ, и о гидроэлектростанции", - рассказала президент Молдовы.

Как сообщалось, Майя Санду 12 января посетит Украину с официальным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Санду в Киев в первом телефонном разговоре на следующий день после президентских выборов.

Впоследствии Санду подтвердила, что свой первый визит на посту президента совершит в Киев.

Темы: МолдоваУкраинапрезидент


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