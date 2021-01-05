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Санду поділилась, про що говоритиме з Зеленським у Києві

Вівторок, 5 січня 2021, 14:21

Президентка Молдови Мая Санду розповіла, які конкретні питання планує підняти на зустрічах з керівництвом України у Києві в рамках свого першого закордонного візиту на посаді. 

Про це вона розказала в інтерв’ю Deutsche Welle, повідомляє "Європейська правда".

"У січні я поїду до Києва, щоб зустрітися з паном Зеленським. І це лише початок", - сказала вона.

Санду наголосила, що метою візиту є відновлення відносин між сусідами.

"Ми хочемо відновити відносини, тому що якась робота була на рівні урядів, але на рівні президентів взагалі не було ніяких зустрічей за ці 4 роки. Нам важливо відновити відносини", - зазначила вона. 

Санду підкреслила, що є багато конкретних питань, на які потрібно знайти відповіді. 

"Це і питання безпеки в регіоні, і питання нашого шляху до Європейського Союзу, ті реформи, які ми повинні впроваджувати, щоб наблизити наші країни до ЄС. І, звичайно, питання щодо делімітації кордонів, і щодо гідроелектростанції", - розповіла президентка Молдови.

Як повідомлялось, Мая Санду 12 січня відвідає Україну з офіційним візитом.

Президент України Володимир Зеленський запросив Маю Санду до Києва у першій телефонній розмові наступного дня після президентських виборів.

Згодом Санду підтвердила, що свій перший візит на посаді президента здійснить до Києва. 

Теми: МолдоваУкраїнапрезидент


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