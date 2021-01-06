Судья КС Слиденко хочет эмигрировать, жалуется на давление из ОП
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявляет, что давление из Офиса президента на него продолжается и он планирует покинуть Украину.
Источник: судья Слиденко в комментарии "5 каналу"
Прямая речь: "Я и планирую это сделать (эмигрировать – ред.), ничего не изменилось. Я жду отставки. Заявление лежит на столе. Рассмотрят, когда будет заседание. Я попросил охрану – мне ее не предоставили. Мне дали понять, что здесь работать не буду".
Детали: Слиденко в очередной раз сказал, что на него давят из Офиса президента и "доходит даже до мелочей, не имеющих отношения к КСУ".
Этому предшествовало:
30 октября 2020 года судья Конституционного суда Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу об отмене ответственности за незаконное обогащение чиновников, заявил, что из Офиса президента на него давили - и он написал заявление об отставке
Глава КС Александр Тупицкий на брифинге перед Игорем Слиденко также обвинил окружение президента в атаке на Конституционный суд и в попытке создать "кнопочный" КС.
Предыстория:
- 27 октября 2020 года Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
- 15 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции после решения Конституционного суда.