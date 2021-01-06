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Судья КС Слиденко хочет эмигрировать, жалуется на давление из ОП

Среда, 6 января 2021, 16:01

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявляет, что давление из Офиса президента на него продолжается и он планирует покинуть Украину.

Источник: судья Слиденко в комментарии "5 каналу"

Прямая речь: "Я и планирую это сделать (эмигрировать – ред.), ничего не изменилось. Я жду отставки. Заявление лежит на столе. Рассмотрят, когда будет заседание. Я попросил охрану – мне ее не предоставили. Мне дали понять, что здесь работать не буду".

Детали: Слиденко в очередной раз сказал, что на него давят из Офиса президента и "доходит даже до мелочей, не имеющих отношения к КСУ".

Этому предшествовало: 

30 октября 2020 года судья Конституционного суда Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу об отмене ответственности за незаконное обогащение чиновников, заявил, что из Офиса президента на него давили - и он написал заявление об отставке

Глава КС Александр Тупицкий на брифинге перед Игорем Слиденко также обвинил окружение президента в атаке на Конституционный суд и в попытке создать "кнопочный" КС.

Предыстория:

Темы: КСОфис президента


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