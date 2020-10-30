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Судья КС Слиденко: После давления из ОП я написал заявление об отставке

Пятница, 30 октября 2020, 13:45
Судья КС Слиденко: После давления из ОП я написал заявление об отставке
Радио Свобода

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу об отмене ответственности за незаконное обогащение чиновников, заявил, что из Офиса президента на него давили - и он написал заявление об отставке, но его еще не рассмотрели.

Источник: Слиденко на брифинге

Прямая речь: "Я хотел бы сделать заявление. После того, как на меня было совершено прямое давление со стороны представителей Офиса президента перед устными слушаниями вечером 7 октября этого года, когда мне позвонили и сказали, что я себя веду неправильно и в связи с этим у меня будут проблемы, 8 октября утром я написал заявление об отставке, чтобы вы понимали.

Поэтому я имею моральное право говорить об этих вещах... 8 октября я написал заявление об отставке. Оно находится в суде. Его должен рассматривать суд, когда поставят в повестку дня.

Я не могу назвать фамилии (тех, кто оказывал давление - УП). Если будет проведено следствие, я назову все фамилии - и после этого, когда зафиксируют мои показания, я дам пресс-конференцию. Я скажу, кто это делал, как и в какой форме.

Мне сказали, что поскольку я себя веду неправильно, то у меня будут проблемы. И на следующее утро на устных слушаниях у меня эти проблемы появились".

Детали: По поводу своего декларирования, Слиденко отметил, что 26 декабря 2019 года он уехал за границу, 4 января вернулся, 8 января вышел на работу после выходных и заполнил зарплатную ведомость. Судья признал, что формально нарушил закон, потому что физически не мог внести изменения в декларацию вовремя, так как был за границей.

Слиденко заявил, что готовил проект решения "без всякого давления Медведчука, Коломойского и других сил, которые обвиняют": основная часть - его, только по 366 статье - это "коллективное творчество Конституционного суда".

По словам судьи-докладчика, авторы представления хотели отменить электронное декларирование, но КС такого решения не принимал, а только признал неконституционными контрольные полномочия НАПК.

Поскольку он "уже почти не судья" КС, Слиденко заранее выразил мнение, что электронное декларирование вполне конституционно.

По утверждению Слиденко, ситуация с e-декларированием "искусственно инспирирована": никакой угрозы антикоррупционной системе или функционированию отдельных органов не существует, а "те изменения, которые внес Конституционный суд, лечатся элементарно внесением изменений в текущее законодательство - это три дня законодательной работы".

Судья утверждает, что из решения КС не следовала необходимость закрывать реестр деклараций, но 366 статью УК нельзя было применять в том виде, в котором она была.

Слиденко заявил, что сам является сторонником криминализации недостоверного декларирования, но есть претензия к контрольным полномочиям НАПК.

Также, по его убеждению, НАПК сейчас используют против суда.

Этому предшествовало: Глава КС Александр Тупицкий на брифинге перед Игорем Слиденко также обвинил окружение президента в атаке на Конституционный суд и в попытке создать "кнопочный" КС.

Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • Президент Владимир Зеленский срочно собрал Совет национальной безопасности и обороны, после чего внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Украинская правда, дополнено

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Темы: КСОфис президента
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