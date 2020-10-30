Судья КС Слиденко: После давления из ОП я написал заявление об отставке

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу об отмене ответственности за незаконное обогащение чиновников, заявил, что из Офиса президента на него давили - и он написал заявление об отставке, но его еще не рассмотрели.

Источник: Слиденко на брифинге

Прямая речь: "Я хотел бы сделать заявление. После того, как на меня было совершено прямое давление со стороны представителей Офиса президента перед устными слушаниями вечером 7 октября этого года, когда мне позвонили и сказали, что я себя веду неправильно и в связи с этим у меня будут проблемы, 8 октября утром я написал заявление об отставке, чтобы вы понимали.

Поэтому я имею моральное право говорить об этих вещах... 8 октября я написал заявление об отставке. Оно находится в суде. Его должен рассматривать суд, когда поставят в повестку дня.

Я не могу назвать фамилии (тех, кто оказывал давление - УП). Если будет проведено следствие, я назову все фамилии - и после этого, когда зафиксируют мои показания, я дам пресс-конференцию. Я скажу, кто это делал, как и в какой форме.

Мне сказали, что поскольку я себя веду неправильно, то у меня будут проблемы. И на следующее утро на устных слушаниях у меня эти проблемы появились".

Детали: По поводу своего декларирования, Слиденко отметил, что 26 декабря 2019 года он уехал за границу, 4 января вернулся, 8 января вышел на работу после выходных и заполнил зарплатную ведомость. Судья признал, что формально нарушил закон, потому что физически не мог внести изменения в декларацию вовремя, так как был за границей.

Слиденко заявил, что готовил проект решения "без всякого давления Медведчука, Коломойского и других сил, которые обвиняют": основная часть - его, только по 366 статье - это "коллективное творчество Конституционного суда".

По словам судьи-докладчика, авторы представления хотели отменить электронное декларирование, но КС такого решения не принимал, а только признал неконституционными контрольные полномочия НАПК.

Поскольку он "уже почти не судья" КС, Слиденко заранее выразил мнение, что электронное декларирование вполне конституционно.

По утверждению Слиденко, ситуация с e-декларированием "искусственно инспирирована": никакой угрозы антикоррупционной системе или функционированию отдельных органов не существует, а "те изменения, которые внес Конституционный суд, лечатся элементарно внесением изменений в текущее законодательство - это три дня законодательной работы".

Судья утверждает, что из решения КС не следовала необходимость закрывать реестр деклараций, но 366 статью УК нельзя было применять в том виде, в котором она была.

Слиденко заявил, что сам является сторонником криминализации недостоверного декларирования, но есть претензия к контрольным полномочиям НАПК.

Также, по его убеждению, НАПК сейчас используют против суда.

Этому предшествовало: Глава КС Александр Тупицкий на брифинге перед Игорем Слиденко также обвинил окружение президента в атаке на Конституционный суд и в попытке создать "кнопочный" КС.

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