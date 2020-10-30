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Судья КС Слиденко: После давления из ОП я написал заявление об отставке

Пятница, 30 октября 2020, 14:45
Радио Свобода

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что из Офиса президента на него давили 7 октября - и 8 октября он написал заявление об отставке, но его еще не рассмотрели.

Источник: Слиденко на брифинге

Прямая речь: "Позвонили из Офиса президента и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы".

Детали: Судья-докладчик отказался назвать, кто именно оказывал давление на него.

Слиденко сказал, что на следующий день после этого написал заявление об отставке, его еще не рассматривали, но он "уже почти не судья" КС.

Поэтому он наперед выразил мнение, что электронное декларирование вполне конституционное, а в закон о Национальном агентстве по предотвращению коррупции просто нужно внести изменения.

В частности, по мнению Слиденко, надо убрать норму о том, что НАПК может по собственной инициативе начинать антикоррупционные дела, потому что "это полномочия советской прокуратуры" и это неправильно.

Другие подробности: По поводу своего декларирования, Слиденко признал, что формально нарушил закон, потому что физически не мог внести изменения в декларацию вовремя, так как был тогда за рубежом.

Этому предшествовало: Глава КС Александр Тупицкий на брифинге перед Игорем Слиденко также обвинил окружение президента в атаке на Конституционный суд и в попытке создать "кнопочный" КС.

Знать больше: Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • Президент Владимир Зеленский срочно собрал Совет национальной безопасности и обороны, после чего внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Украинская правда, дополнено
Темы: КСОфис президента


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