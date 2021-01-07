Помещение Конгресса США зачистили от протестующих

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих, которые ворвались в здание при утверждении результатов выборов президента США.

Источник: CNN

Детали: Издание отмечает, что сейчас силовики оттесняют сторонников Трампа, которые находятся вблизи здания.

Всего было задержано более 20 человек, операцию провели до наступления в Вашингтоне комендантского часа.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс возобновит совместное заседание сегодня вечером, как только помещения будут "готовы к использованию".

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