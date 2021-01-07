Президент США Дональд Трамп обещает не препятствовать при передаче власти своему преемнику Джо Байдену.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом говорится в специальном заявлении президента.

"Несмотря на то, что я совершенно не согласен с результатами выборов, и факты это доказывают, однако 20 января состоится упорядоченный переход", - отметил Трамп.

"Я всегда говорил, что мы будем продолжать нашу борьбу, чтобы обеспечить подсчет только законных голосов. Хотя это означает конец самого первого срока в истории президента, это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова большой", - добавил он.

Напомним, совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатов, по подсчету голосов в которых были возражения от отдельных членов конгресса. По каждому из этих штатов те, кто отрицали поражение Трампа, остались в абсолютном меньшинстве.

20 января состоится инаугурация нового президента США.

Как известно, при рассмотрении вопроса о результатах выборов в парламент ворвались митингующие. Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.