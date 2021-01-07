Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп обещает "упорядоченную" передачу власти Байдена

Четверг, 7 января 2021, 11:20

Президент США Дональд Трамп обещает не препятствовать при передаче власти своему преемнику Джо Байдену.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом говорится в специальном заявлении президента.

"Несмотря на то, что я совершенно не согласен с результатами выборов, и факты это доказывают, однако 20 января состоится упорядоченный переход", - отметил Трамп.

"Я всегда говорил, что мы будем продолжать нашу борьбу, чтобы обеспечить подсчет только законных голосов. Хотя это означает конец самого первого срока в истории президента, это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова большой", - добавил он.

Напомним, совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатов, по подсчету голосов в которых были возражения от отдельных членов конгресса. По каждому из этих штатов те, кто отрицали поражение Трампа, остались в абсолютном меньшинстве.

20 января состоится инаугурация нового президента США.

Как известно, при рассмотрении вопроса о результатах выборов в парламент ворвались митингующие. Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.

Темы: ТрампБайденСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента

Украина получит от США новые боевые катера – Минобороны

Коронавирус: в Украине почти 9 тысяч новых заражений, 148 человек умерли

Конгресс США возобновил работу

Помещение Конгресса США зачистили от протестующих

Штурм Капитолия: Байден обратился к Трампу с требованием

Все новости...
Трамп
Конгресс США возобновил работу
Главные новости среды и ночи: штурм Капитолия, эвакуация Конгресса
43-й президент США отреагировал на события в Вашингтоне
Последние новости
12:08
Моряки, которых несколько лет удерживали в Ливии, возвращаются в Украину
11:55
инфографикаНовый рекорд: цена на биткоин превысила 37 тысяч долларов
11:35
Главарь "милиции ЛНР" пострадал при взрыве в Луганске - РосСМИ
11:20
Трамп обещает "упорядоченную" передачу власти Байдена
10:58
Восстановление МинАПК состоится до 1 февраля – постановление Кабмина
10:37
Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента
10:14
Украина получит от США новые боевые катера – Минобороны
09:49
Сирия заявила о воздушной атаке Израиля
09:25
картаСиноптики рассказали, какой погоды ждать на Рождество
08:57
Чрезвычайный режим в Вашингтоне сохранится до инаугурации Байдена
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!