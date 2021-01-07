Трамп обещает "упорядоченную" передачу власти Байдена
Президент США Дональд Трамп обещает не препятствовать при передаче власти своему преемнику Джо Байдену.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом говорится в специальном заявлении президента.
"Несмотря на то, что я совершенно не согласен с результатами выборов, и факты это доказывают, однако 20 января состоится упорядоченный переход", - отметил Трамп.
"Я всегда говорил, что мы будем продолжать нашу борьбу, чтобы обеспечить подсчет только законных голосов. Хотя это означает конец самого первого срока в истории президента, это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова большой", - добавил он.
Напомним, совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатов, по подсчету голосов в которых были возражения от отдельных членов конгресса. По каждому из этих штатов те, кто отрицали поражение Трампа, остались в абсолютном меньшинстве.
20 января состоится инаугурация нового президента США.
Как известно, при рассмотрении вопроса о результатах выборов в парламент ворвались митингующие. Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.