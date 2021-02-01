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В Португалии половина всех смертей от COVID-19 пришлась на январь

Понедельник, 1 февраля 2021, 18:15

Португалия сообщила о почти половине всех случаев смерти от COVID-19 в январе, подчеркивая серьезное ухудшение пандемии в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В январе от COVID-19 умерло 5576 человек, что составляет 44,7% от всех 12482 смертельных случаев с начала пандемии в Португалии, сообщили в органах здравоохранения DGS.

В росте числа заражений и смертей португальские чиновники обвинили новый, более заразный штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании. Также они признали, что свою роль сыграло ослабление ограничений на социальные контакты в рождественские праздники.

Ассоциация, представляющая похоронные дома, предупредила, что в государственных больницах заканчиваются холодильные помещения для хранения тел жертв COVID-19, а некоторые, в том числе крупнейшая больница Португалии Санта-Мария, установили дополнительные холодильные контейнеры, чтобы ослабить давление на морги.

С марта 2020 в Португалии было зафиксировано более 711 000 инфекций, из них 43% - в январе.

По данным шпионы данных ourworldindata.org, в Португалии наблюдается самый высокий в мире среднедневной коэффициент новых ежедневных случаев на миллион жителей.

Больницы по всей стране, где проживает чуть более 10 млн человек переживают критическую нагрузку. Быстрые иногда часами стоят в очереди за отсутствия коек.

Некоторые страны ЕС уже предложили Португалии свою помощь.

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