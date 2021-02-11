Козак купил 112 и NewsOne за 103 млн из оффшоров гражданской жены – ЦПК

Покупка телеканалов 112 и NewsOne обошлась народному депутату Тарасу Козаку в 103 млн грн, которые он получил из оффшоров гражданской жены.

Источник: Центр противодействия коррупции в статье для "Украинской правды" "Козак Медведчука. Откуда у соратника кума Путина деньги на телеканалы"

Детали: ЦПК выяснил, что в 2013-2015 годах кипрская компания Козака Turul Investments Limited, которая сейчас приносит ему основной доход, была убыточной и служила транзитной базой для миллионов долларов между сомнительными оффшорными фирмами, одна из которых поставляла на государственные компании контрабандный уголь из оккупированных территорий.

Свои первые большие дивиденды – 1,1 млн евро – от Turul Investments Limited Козак получил в 2017 году со счетов в российском банке.

Эти средства через оффшорки ему "одолжила" его же незадекларированная гражданская жена Наталья Лавренюк.

По данным ЦПК, женщина имеет квартиру на 600 квадратных метров стоимостью 13 млн долларов в пешей доступности от Кремля.

А деньги для выплат через оффшоры своему же мужу Лавренюк берет из нефтяного бизнеса в России, которым владеет совместно с женой Медведчука Оксаной Марченко.

Подробнее читайте в статье на УП "Козак Медведчука. Откуда у соратника кума Путина деньги на телеканалы"

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