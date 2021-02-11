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Козак купив 112 та NewsOne за 103 млн з офшорів цивільної дружини – ЦПК

Четвер, 11 лютого 2021, 11:08
Фото slovoidilo.ua

Купівля телеканалів 112 та NewsOne обійшлася народному депутату Тарасу Козаку у 103 млн грн, які він отримав з офшорів цивільної дружини.

Джерело: Центр протидії корупції у статті для "Української правди" "Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали"

Деталі: ЦПК з’ясував, що у 2013-2015 роках кіпрська компанія Козака Turul Investments Limited, яка наразі приносить йому основний дохід, була збитковою і слугувала транзитною базою для мільйонів доларів між сумнівними офшорними фірмами, одна з яких постачала на державні компанії контрабандне вугілля з окупованих територій. 

Свої перші великі дивіденди – 1,1 млн євро – від Turul Investments Limited Козак отримав в 2017 році з рахунків у російському банку.

Ці кошти через офшорки йому "позичила" його ж незадекларована цивільна дружина Наталія Лавренюк.

 

За даними ЦПК, жінка має квартиру на 600 квадратних метрів ціною 13 мільйонів доларів у пішій доступності від Кремля. 

А гроші для виплат через офшори своєму ж чоловікові Лавренюк бере з нафтового бізнесу в Росії, яким володіє спільно з дружиною Медведчука Оксаною Марченко.   

Детальніше читайте у статті на УП "Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали"

Читайте також: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука 

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Передісторія: 

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
  • Секретар РНБО Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих це документів.

Теми: МедведчуктелебаченнясанкціїЦПК


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