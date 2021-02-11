Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Козак купив 112 та NewsOne за 103 млн з офшорів цивільної дружини – ЦПК

Четвер, 11 лютого 2021, 10:08
Козак купив 112 та NewsOne за 103 млн з офшорів цивільної дружини – ЦПК
Фото slovoidilo.ua

Купівля телеканалів 112 та NewsOne обійшлася народному депутату Тарасу Козаку у 103 млн грн, які він отримав з офшорів цивільної дружини.

Джерело: Центр протидії корупції у статті для "Української правди" "Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали"

Деталі: ЦПК з’ясував, що у 2013-2015 роках кіпрська компанія Козака Turul Investments Limited, яка наразі приносить йому основний дохід, була збитковою і слугувала транзитною базою для мільйонів доларів між сумнівними офшорними фірмами, одна з яких постачала на державні компанії контрабандне вугілля з окупованих територій. 

Свої перші великі дивіденди – 1,1 млн євро – від Turul Investments Limited Козак отримав в 2017 році з рахунків у російському банку.

Ці кошти через офшорки йому "позичила" його ж незадекларована цивільна дружина Наталія Лавренюк.

 

За даними ЦПК, жінка має квартиру на 600 квадратних метрів ціною 13 мільйонів доларів у пішій доступності від Кремля. 

А гроші для виплат через офшори своєму ж чоловікові Лавренюк бере з нафтового бізнесу в Росії, яким володіє спільно з дружиною Медведчука Оксаною Марченко.   

Детальніше читайте у статті на УП "Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали"

Читайте також: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука 

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Передісторія: 

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
  • Секретар РНБО Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих це документів.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчуктелебаченнясанкціїЦПК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
Усі новини...
Реклама: