Козак купив 112 та NewsOne за 103 млн з офшорів цивільної дружини – ЦПК

Купівля телеканалів 112 та NewsOne обійшлася народному депутату Тарасу Козаку у 103 млн грн, які він отримав з офшорів цивільної дружини.

Джерело: Центр протидії корупції у статті для "Української правди" "Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали"

Деталі: ЦПК з’ясував, що у 2013-2015 роках кіпрська компанія Козака Turul Investments Limited, яка наразі приносить йому основний дохід, була збитковою і слугувала транзитною базою для мільйонів доларів між сумнівними офшорними фірмами, одна з яких постачала на державні компанії контрабандне вугілля з окупованих територій.

Свої перші великі дивіденди – 1,1 млн євро – від Turul Investments Limited Козак отримав в 2017 році з рахунків у російському банку.

Ці кошти через офшорки йому "позичила" його ж незадекларована цивільна дружина Наталія Лавренюк.

За даними ЦПК, жінка має квартиру на 600 квадратних метрів ціною 13 мільйонів доларів у пішій доступності від Кремля.

А гроші для виплат через офшори своєму ж чоловікові Лавренюк бере з нафтового бізнесу в Росії, яким володіє спільно з дружиною Медведчука Оксаною Марченко.

Детальніше читайте у статті на УП "Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали"

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