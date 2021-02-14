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Россияне устроили флешмоб с фонариками в поддержку Навального

Воскресенье, 14 февраля 2021, 20:49
Медуза

В десятках городов России и за рубежом прошла акция сторонников Алексея Навального "Любовь сильнее страха".

Источник: Медуза

акция в москве
акция в москве
Медуза

Детали: В 20:00 по местному времени они выходили во дворы или на улицы, зажигали фонарики и постили фотографии в соцсети с тегом #любовьсильнеестраха. Тег быстро вышел в топ российского твиттера.

В отличие от предыдущих акций в поддержу Навального, власти фактически не препятствовали участникам флэшмоба. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 12 человек — в Москве, Новосибирске и Казани.

Накануне флэшмоба в поддержку Навального Роскомнадзор начал рассылать изданиям требования удалить материалы об акции. Уведомления, в частности, поступили в редакции томского издания ТВ-2, саратовского издания "Свободные новости" и "Открытых медиа". "Медуза" также удалила статью об акции под угрозой блокировки. Позже стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Спектр" из-за упоминания акции в поддержку Навального, усмотрев в ней "призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Еще до начала флэшмоба, днем 14 февраля, в Москве и Петербурге выстроились "Цепи солидарности". В Москве до 300 человек вышли на Арбат для демонстрации солидарности с Юлией Навальной, женщинами-политзаключенными и всеми, кто "проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках".

В Петербурге — здесь акция называлась "Феминистская цепь солидарности" — около 70 человек выстроились на Воскресенской набережной Невы в знак поддержки политзаключенных. Они прочитали поэму Анны Ахматовой "Реквием" и возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. О задержаниях не сообщалось. На московской акции заметили провокаторов.

В центре Казани прошел митинг "против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства". Он был согласован, но закончился задержаниями. После его завершения полицейские без объяснения причин задержали девять активистов движения "Социалистическая альтернатива". Они пришли на митинг с баннером "Новому царю — новый 1917".

Власти РФ противопоставили флэшмобу с фонариками собственный флэшмоб — с ветераном, которого, по версии обвинения, оклеветал Навальный. Участники акции размещали фотографию ветерана Игната Артеменко с подписью "Я/Мы Игнат" и тегами #защитимветеранов и #ямыигнатартеменко. Такие посты, в частности, активно публиковали провластные политики и активисты, государственные издания, региональные администрации и бюджетные учреждения. Источник "Медузы" в "Единой России" рассказал, что предложение разместить такие посты пришло по линии администрации президента России.

Предыстория:

  • Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.
  • Навального спасли в немецкой клинике Charité.
  • 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше".
  • 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек.
  • Масштабные акции протеста против ареста Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января. 23-го были задержаны почти 3,5 тысячи человек, 31 января – более 5 тысяч, в том числе более 80 журналистов. Это рекордные цифры задержанных в России по крайней мере за 10 лет.

Темы: РосcияакцииНавальный


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