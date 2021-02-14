Росіяни влаштували флешмоб із ліхтариками на підтримку Навального

У десятках міст Росії й за кордоном пройшла акція прихильників Олексія Навального "Любов сильніша за страх".

Джерело: "Медуза"

акція в Москві Медуза

Деталі: О 20:00 за місцевим часом вони виходили на подвір'я або на вулиці, запалювали ліхтарики і постили фотографії в соцмережі з тегом #любовьсильнеестраха. Тег швидко вийшов у топ російського твіттера.

На відміну від попередніх акцій на підтримку Навального, влада фактично не перешкоджала учасникам флешмобу. За даними "ОВД-Инфо", були затримані 12 осіб – у Москві, Новосибірську і Казані.

Напередодні флешмобу на підтримку Навального Роскомнагляд почав розсилати виданням вимоги видалити матеріали про акцію. Повідомлення, зокрема, надійшли в редакції томського видання ТВ-2, саратовського видання "Вільні новини" і "Відкритих медіа". "Медуза" також видалила статтю про акцію під загрозою блокування. Пізніше стало відомо, що Роскомнагляд заблокував сайт видання "Спектр" через згадки акції на підтримку Навального, угледівши в ній "заклики до участі в масових заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку".

Ще до початку флешмобу, вдень 14 лютого, у Москві і Петербурзі вишикувалися "Ланцюги солідарності". У Москві до 300 осіб вийшли на Арбат для демонстрації солідарності з Юлією Навальною, жінками-політв'язнями і всіма, хто "проводить свої дні в судах, поліцейських автобусах і спецприймальниках".

У Петербурзі, де акція називалася "Феміністський ланцюг солідарності", близько 70 людей вишикувалися на Воскресенській набережній Неви на знак підтримки політв'язнів. Вони прочитали поему Анни Ахматової "Реквієм" і поклали квіти до пам'ятника жертвам політичних репресій. Про затримання не повідомлялося. На московській акції помітили провокаторів.

У центрі Казані пройшов мітинг "проти затримань і репресій і зміни виборчого законодавства". Він був узгоджений, але закінчився затриманнями. Після його завершення поліцейські без пояснення причин затримали дев'ять активістів руху "Соціалістична альтернатива". Вони прийшли на мітинг з банером "Новому царю – новий 1917".

Влада РФ протиставила флешмобу з ліхтариками власний флешмоб – із ветераном, якого, за версією звинувачення, обмовив Навальний. Учасники акції розміщували фотографію ветерана Гната Артеменка з підписом "Я/Ми Гнат" і тегами #защитимветеранов і #ямыигнатартеменко. Такі пости, зокрема, активно публікували провладні політики і активісти, державні видання, регіональні адміністрації та бюджетні установи. Джерело "Медузи" в "Єдиній Росії" розповіло, що пропозиція розмістити такі пости надійшла по лінії адміністрації президента Росії.

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