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В Киеве 284 случая коронавируса за сутки, выздоровели в 6 раз больше

Вторник, 2 февраля 2021, 09:41
В Киеве 284 случая коронавируса за сутки, выздоровели в 6 раз больше

В Киеве 1 февраля зарегистрировали 284 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали 36 жителей столицы, 7 больных умерли от осложнений, а 1 823 человека выздоровели.

Источник: киевский городской глава Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди 284 новых больных 160 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 119 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 1 девочка 14 лет и 4 мальчика от 10 до 17 лет.

 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (67), Деснянском (50) и в Соломенском (35) районах.

Всего за все время пандемии, то есть с марта, в столице коронавирус обнаружили у 128 834 человек, из них 2 377 пациентов умерли, 71 145 человек преодолели коронавирусную болезнь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевCovid-2019коронавирус
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