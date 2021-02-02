В Киеве 284 случая коронавируса за сутки, выздоровели в 6 раз больше

В Киеве 1 февраля зарегистрировали 284 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали 36 жителей столицы, 7 больных умерли от осложнений, а 1 823 человека выздоровели.

Источник: киевский городской глава Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди 284 новых больных 160 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 119 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 1 девочка 14 лет и 4 мальчика от 10 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (67), Деснянском (50) и в Соломенском (35) районах.

Всего за все время пандемии, то есть с марта, в столице коронавирус обнаружили у 128 834 человек, из них 2 377 пациентов умерли, 71 145 человек преодолели коронавирусную болезнь.