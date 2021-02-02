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Правительство обсудит с послом ЕС выполнение Соглашения об ассоциации

Вторник, 2 февраля 2021, 18:43

3 февраля под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля и при участии посла ЕС в Украине Матти Маасикаса состоится заседание Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Правительственный портал.

Заседание пройдет в формате видеоконференции.

Среди участников заседания также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, глава МИД Дмитрий Кулеба, глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, министры, а также представители офиса президента и Верховной Рады.

На заседании комиссии рассмотрят вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в 2021 году, состояние реализации ключевых приоритетов в отношениях с ЕС, состояние обработки законопроектов в сфере европейской и евроатлантической интеграции, требующих первоочередного рассмотрения Верховной Радой, обеспечение выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС , усиление взаимодействия и сотрудничества между парламентом и правительством.

Также будет обсуждаться вопрос подготовки к проведению седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

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