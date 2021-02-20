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Марченко после санкций заявила, что идет в политику, потому что ее семья – "будущее Украины"

Суббота, 20 февраля 2021, 15:38

Жена нардепа и кума президента Виктора Медведчука Оксана Марченко, против которой 19 февраля ввели санкции, заявила, что вступает в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: Youtube Марченко

Прямая речь: "Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась идти в политику, но вы не оставили мне выбора.

С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония".

Детали: По словам Марченко, в 2003 году действующий президент Владимир Зеленский вместе со своей командой и братьями Шефирами посетил ее дом и просил помощи в трудоустройстве.

Марченко говорит, что она была "гостеприимной" и помогла тогда Зеленскому с работой.

Себя и своего мужа Виктора Медведчука она называет "законопослушными гражданами" и "будущим Украины".

Предыстория: Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.

СНБО принял решение "принять безотлагательные меры" для возвращения в госсобственность части нефтепровода, продажу которого связывали с Медведчуком.

Санкции предусматривают 5 ограничений.

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Что было раньше: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угляиз оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Украинская правда
Темы: МедведчуксанкцииОПЗЖ


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