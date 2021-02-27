Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В штабе ООС обострение на Донбассе связывают с ротацией оккупационных войск РФ

Суббота, 27 февраля 2021, 17:20
В штабе ООС обострение на Донбассе связывают с ротацией оккупационных войск РФ
Фото: РИА Новости

Значительное увеличение количества обстрелов украинских позиций гибридными войсками России на Донбассе, вероятно, связано с тем, что оккупанты проводят ротацию.

Источник: сообщение штаба в Facebook

Детали: Военные отмечают, что вооруженные формирования РФ продолжают провоцировать ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня.

По состоянию на 17 часов 27 февраля противник пять раз обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из различных видов оружия.

Так, в районах населенных пунктов Зайцево, Южное и Водяное, что вблизи Донецка, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия. Вблизи Пищевика противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки - из снайперского оружия.

Также недалеко от населенного пункта Луганское результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

Дословно: "Для вооруженных формирований Российской Федерации уже стало обычной практикой открывать огонь одновременно запрашивая тишину, ссылаясь на осуществление обстрела со стороны наших защитников. Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины".

Что предшествовало: За сутки 26 февраля на Донбассе 11 украинских военнослужащих получили ранения или боевые травмы.

Украинская делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров и руководства международных организаций относительно ранения и боевых травм 11 украинских военных за сутки на Донбассе.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcияООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
война
Сейчас "Вагнер" не участвует в боях в Украине – Пентагон
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики и беспилотников
Защитники продвинулись на юг от Бахмута, закрепляются на новых рубежах на Запорожье – Маляр
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: