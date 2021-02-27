В штабе ООС обострение на Донбассе связывают с ротацией оккупационных войск РФ

Значительное увеличение количества обстрелов украинских позиций гибридными войсками России на Донбассе, вероятно, связано с тем, что оккупанты проводят ротацию.

Источник: сообщение штаба в Facebook

Детали: Военные отмечают, что вооруженные формирования РФ продолжают провоцировать ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня.

По состоянию на 17 часов 27 февраля противник пять раз обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из различных видов оружия.

Так, в районах населенных пунктов Зайцево, Южное и Водяное, что вблизи Донецка, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия. Вблизи Пищевика противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки - из снайперского оружия.

Также недалеко от населенного пункта Луганское результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

Дословно: "Для вооруженных формирований Российской Федерации уже стало обычной практикой открывать огонь одновременно запрашивая тишину, ссылаясь на осуществление обстрела со стороны наших защитников. Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины".

Что предшествовало: За сутки 26 февраля на Донбассе 11 украинских военнослужащих получили ранения или боевые травмы.

Украинская делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров и руководства международных организаций относительно ранения и боевых травм 11 украинских военных за сутки на Донбассе.