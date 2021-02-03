Санкции к каналам Медведчука в СНБО приняли письменно, Зеленский не объяснял

Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины поддержали санкции против соратника и каналов Виктора Медведчука в письменной форме, президент свою позицию им не высказывал.

Источник: собеседники "Украинской правды" среди членов СНБО

Детали: По данным источников УП, как такового заседания СНБО не было и его давно не проводят: людям обычно дают документы, просят ознакомиться и расписаться.

2 февраля в 17:30 членам СНБО позвонили из Офиса президента и пригласили их на Банковую, на 4-й этаж.

Каждому выдали папку с документами, чтобы члены СНБО расписались.

По словам одного из членов Совбеза, "это было письменный опрос", обсуждение не было.

Никто не объявлял и не акцентировал на том, что вводятся санкции против каналов Медведчука.

Президент Владимир Зеленский своей позиции по этому поводу членам СНБО не высказывал. Бланки собирал секретарь Совбеза Алексей Данилов.

Что касается следующих шагов в отношении санкций, то опрошенным членам СНБО "их не сообщали".

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