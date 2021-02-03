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Санкции к каналам Медведчука в СНБО приняли письменно, Зеленский не объяснял

Среда, 3 февраля 2021, 08:59
"24 канал"

Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины поддержали санкции против соратника и каналов Виктора Медведчука в письменной форме, президент свою позицию им не высказывал.

Источник: собеседники "Украинской правды" среди членов СНБО

Детали: По данным источников УП, как такового заседания СНБО не было и его давно не проводят: людям обычно дают документы, просят ознакомиться и расписаться.

2 февраля в 17:30 членам СНБО позвонили из Офиса президента и пригласили их на Банковую, на 4-й этаж.

Каждому выдали папку с документами, чтобы члены СНБО расписались.

По словам одного из членов Совбеза, "это было письменный опрос", обсуждение не было.

Никто не объявлял и не акцентировал на том, что вводятся санкции против каналов Медведчука.

Президент Владимир Зеленский своей позиции по этому поводу членам СНБО не высказывал. Бланки собирал секретарь Совбеза Алексей Данилов.

Что касается следующих шагов в отношении санкций, то опрошенным членам СНБО "их не сообщали".

Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования за это решение.
  • Трансляцию каналов Медведчука начали приостанавливать сервисы на всех платформах.
  • Медиахолдинг Медведчука "Новости" вышел с заявлением о "политической расправе над неугодными СМИ". Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK планируют бороться за свое право быть в эфире.
  • В Офисе президента заявили, что санкции против Тараса Козака и трех каналов подконтрольных Виктору Медведчуку не являются посягательством на свободу слова, а являются исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".
  • Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал "чрезвычайной ситуацией и наступлением на свободу слова" санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Темы: МедведчуксанкцииСНБОЗеленскийтелевидение


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