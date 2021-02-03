"Слуги народа" блокируют трибуну наперегонки с ОПЗЖ

Народные депутаты от партии "Слуга народа" заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить туда представителей партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Источник: Telegram канал Гончаренко

Прямая речь Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность"): "Слуги блокируют трибуну, чтобы её не заблокировало ОПЗЖ".

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