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"Слуги народа" блокируют трибуну наперегонки с ОПЗЖ

Среда, 3 февраля 2021, 09:46
Фото Алексея Гончаренко

Народные депутаты от партии "Слуга народа" заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить туда представителей партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Источник: Telegram канал Гончаренко

Прямая речь Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность"): "Слуги блокируют трибуну, чтобы её не заблокировало ОПЗЖ".

 

Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования за это решение.
  • Трансляцию каналов Медведчука начали приостанавливать сервисы на всех платформах.
  • Медиахолдинг Медведчука "Новости" вышел с заявлением о "политической расправе над неугодными СМИ". Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK планируют бороться за свое право быть в эфире.
  • В Офисе президента заявили, что санкции против Тараса Козака и трех каналов подконтрольных Виктору Медведчуку не являются посягательством на свободу слова, а являются исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".
  • Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал "чрезвычайной ситуацией и наступлением на свободу слова" санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Темы: Верховная РадаОПЗЖМедведчуксанкцииСлуга народа


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