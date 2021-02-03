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Эстония выразила Украине поддержку после блокировки каналов Медведчука

Среда, 3 февраля 2021, 19:51

Эстония заявила о понимании и поддержке Украины после введения санкций СНБО против телеканалов, которые считают связанными с кумом Путина Медведчуком.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Эстония понимает и поддерживает шаги, предпринятые Украиной в рамках ее законодательства для противодействия мероприятиям, направленным против ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - говорится в Twitter посольства Эстонии в Украине.

Напомним, об аналогичной поддержке заявила и Литва.

Как известно, вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK, которые считают связанными с кумом Путина Медведчуком.

Европейский Союз отреагировал, заявив, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но одновременно для этой борьбы есть определенные пределы.

Посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило о поддержке санкций СНБО против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.



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