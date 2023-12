Эстония выразила Украине поддержку после блокировки каналов Медведчука

Эстония заявила о понимании и поддержке Украины после введения санкций СНБО против телеканалов, которые считают связанными с кумом Путина Медведчуком.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Эстония понимает и поддерживает шаги, предпринятые Украиной в рамках ее законодательства для противодействия мероприятиям, направленным против ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - говорится в Twitter посольства Эстонии в Украине.

#Estonia 🇪🇪 understands and supports the steps taken by #Ukraine 🇺🇦 within the bounds of its legislature to counter measures directed against its independence, sovereignty and territorial integrity.@MFA_Ukraine @MFAestonia

