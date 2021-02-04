Международная и Европейская федерации журналистов осудили закрытие каналов Медведчука

Международная и Европейская федерации журналистов осудили санкции, введенные в Украине против телеканалов, связанных с кумом президента России, народным депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заявление организаций от 3 февраля

Детали: В заявлении Международная и Европейская федерации журналистов называют блокирование телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK "внесудебным и политически мотивированным запретом" на вещание.

Секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланжер назвал такие санкции неприемлемыми в условиях демократии, а генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что они не соответствуют международным стандартам свободы слова и свободы прессы.

Прямая речь Белланжер: "Этот выборочный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников средств массовой информации, которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью владельцев СМИ. МФЖ призывает украинские власти отменить запрет и уважать свободу информации и слова".

Прямая речь Гутьерреса: "Запрет вещания является одной из самых экстремальных форм ограничения свободы СМИ. Эти запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах. Государства обязаны гарантировать эффективный плюрализм СМИ... Кажется очевидным, что президентское решение совершенно не соответствует международно-правовым стандартам по свободе слова и средств массовой информации".

Предыстория:

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и 8 юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которыми юридически владеет Козак.

Медиахолдинг Медведчука "Новости" заявил о "политической расправе над неугодными СМИ". Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK планируют бороться за свое право быть в эфире.

В Офисе президента заявили, что санкции против Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а являются исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".

Медведчук узрел "элемент внешнего управления" в решении Зеленского и назвал его незаконным.

По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. И якобы 29 января на самолеты Медведчука и Козака тоже наложили санкции.

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