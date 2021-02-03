Медведчук считает, что Зеленского надоумили извне блокировать его каналы

Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук отрицает связь телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne с Россией.

Источник: Медведчук в комментарии "Радио Свобода"

Детали: Кум российского президента Владимира Путина считает незаконными санкции против каналов, которые юридически принадлежат народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Медведчук уверен, что здесь есть "элемент внешнего управления", что Зеленскому кто-то посоветовал принять решение о санкциях, и оно погубит его политически.

Он также заявил, что "террор" власти и "война против СМИ" начались с обысков у Telegram-каналов и продолжились блокировкой трех каналов. По словам Медведчука, работники каналов пострадали от "беспредела" и "узурпации власти".

Поэтому ОПЗЖ планирует инициировать импичмент.

Прямая речь: "В соответствии с законом, на основании которого были внесены санкции, экономические и другие, они не могут применяться к гражданам Украины, а также юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству.

Это - удел применения к нерезидентам, лицам, имеющим иностранное гражданство, а также лицам без гражданства и иностранным юридическим компаниям.

Других оснований для применения санкций к гражданину Украины, народному депутату Украины, члену политсовета нашей партии Тарасу Козаку нет – ни в действующем законодательстве, ни в Конституции, как и нет оснований для применения этих санкций к юрлицам, где существует регистрация трех каналов".

Напомним: По данным мониторингов "Детектора медиа", каналы 112, ZIK и Newsone, которые попали под санкции СНБО 2 февраля, систематически распространяли месседжи российской пропаганды в Украине.

Предыстория:

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования за это решение. Трансляцию каналов Медведчука начали прекращать.

Также 29 января были наложены санкции на самолеты Медведчука и Козака, которые летали в Россию.

Медиахолдинг Медведчука "Новости" заявил о "политической расправе над неугодными СМИ". Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK планируют бороться за свое право быть в эфире.

В Офисе президента заявили, что санкции против Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а являются исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".

По данным ZN.ua, основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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