У семьи Козака нашли десятки объектов недвижимости в Киеве и Львове

Родственники народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака владеют десятками квартир, домов и земельных участков - преимущественно в Киеве или во Львове, откуда сам Козак родом.

Источник: Slidstvo.Info

Детали: В своей декларации за 2019 год сам Козак, в частности, указал дом на 330 квадратных метров в селе Сокольники, что под Львовом и офис на 100 квадратных метров во Львове. В Киеве он арендует дом у компании, принадлежащей жене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Но есть немало имущества, которое официально принадлежит не самому Козаку, а его родным. В частности, младший брат Козака Богдан обладает 12-ю квартирами только в Киеве. Из них 11 – в жилом комплексе Eliseum, а 12-я квартира площадью почти 2500 квадратных метров расположена на элитном Печерске.

Также во Львове Богдану Козаку принадлежит дом, квартира, два паркоместа и две ячейки, а в области - дом и несколько земельных участков. Еще 24 участка земли по Львовской области он арендует. О младшем брате нардепа Козака известно, он ведет совместный бизнес с братом Виктора Медведчука Сергеем - в частности, они занимаются грузовыми автомобилями, строительством и добычей песка.

70-летняя мать Козака София владеет квартирой и паркоместом во Львове, домом и тремя земельными участками во Львовской области. Кроме этого, ей принадлежат четыре квартиры в новостройке в столице.

Еще одно близкое к Козаку лицо - Наталья Лавренюк - тоже владеет рядом объектов недвижимости. Женщина, как установили "Схемы", является гражданской женой нардепа и матерью его ребенка. Также она занимается нефтедобывающим бизнесом в России вместе с женой Медведчука Оксаной Марченко.

Лавренюк владеет, в частности, квартирой в Киеве, 10-ю земельными участками в Киевской области, домом, квартирой и офисом во Львове. Ранее "Схемы" рассказывали о восьми земельных участках Лавренюк в Тарасовке, что под Киевом. Там по состоянию на 2019 год велось строительство. Сейчас же, согласно реестру недвижимости, на этой земле уже возвели три дома площадью более 500 кв. м. Впрочем, они надежно спрятаны за высоким забором.

Также Лавренюк владеет элитным автомобилем - Mercedes-Benz V 300 D 2020 года выпуска. Сейчас такАЯ машина стоит около 3 млн гривен.

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Предыстория: 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK. После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.

Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Информированные собеседники Украинской правды в СНБО и СБУ отметили, что ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы из пула Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne".