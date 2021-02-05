Внезапно умер замглавврача российской больницы, где лечили Навального

Заместитель главврача по анестезиологии и реанимации омской больницы скорой помощи №1, где лечили Алексея навального после отравления "Новичком", Сергей Максимишин умер от сердечного приступа.

Источник: Минздрав Омской области, "Открытые медиа" со ссылкой на пресс-секретаря МОЗ Омской области Галину Назарову, омский сайт NGS55.RU

Прямая речь Назаровой: "Никаких особых подоплек нет. Человек болел, переживал за своих родственников, он похоронил родителей в этом году. Он умер на работе, в своей реанимации, в которой работал. Он лежал в больнице, его поместили в реанимацию, и он там умер".

Детали: Коллеги врача рассказали NGS55.RU, что моральная нагрузка наложилась на нагрузки Максимишина на работе. Медику стало плохо, его госпитализировали в собственной операционной, но спасти врача не удалось.

Максимишину было 55 лет.

По словам министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, Максимишин "отдал родной больнице 28 лет, спас тысячи человеческих жизней".

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