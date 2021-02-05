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Внезапно умер замглавврача российской больницы, где лечили Навального

Пятница, 5 февраля 2021, 09:31
Фото МОЗ Омской области

Заместитель главврача по анестезиологии и реанимации омской больницы скорой помощи №1, где лечили Алексея навального после отравления "Новичком", Сергей Максимишин умер от сердечного приступа.

Источник: Минздрав Омской области, "Открытые медиа" со ссылкой на пресс-секретаря МОЗ Омской области Галину Назарову, омский сайт NGS55.RU

Прямая речь Назаровой: "Никаких особых подоплек нет. Человек болел, переживал за своих родственников, он похоронил родителей в этом году. Он умер на работе, в своей реанимации, в которой работал. Он лежал в больнице, его поместили в реанимацию, и он там умер".

Детали: Коллеги врача рассказали NGS55.RU, что моральная нагрузка наложилась на нагрузки Максимишина на работе. Медику стало плохо, его госпитализировали в собственной операционной, но спасти врача не удалось.

Максимишину было 55 лет.

По словам министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, Максимишин "отдал родной больнице 28 лет, спас тысячи человеческих жизней".  

Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.
  • Главный врач осмкой больницы назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда
  • Из России его перевезли в Германию. 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Темы: НавальныйРосcиямедицина


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