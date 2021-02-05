Внезапно умер замглавврача российской больницы, где лечили Навального
Заместитель главврача по анестезиологии и реанимации омской больницы скорой помощи №1, где лечили Алексея навального после отравления "Новичком", Сергей Максимишин умер от сердечного приступа.
Источник: Минздрав Омской области, "Открытые медиа" со ссылкой на пресс-секретаря МОЗ Омской области Галину Назарову, омский сайт NGS55.RU
Прямая речь Назаровой: "Никаких особых подоплек нет. Человек болел, переживал за своих родственников, он похоронил родителей в этом году. Он умер на работе, в своей реанимации, в которой работал. Он лежал в больнице, его поместили в реанимацию, и он там умер".
Детали: Коллеги врача рассказали NGS55.RU, что моральная нагрузка наложилась на нагрузки Максимишина на работе. Медику стало плохо, его госпитализировали в собственной операционной, но спасти врача не удалось.
Максимишину было 55 лет.
По словам министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, Максимишин "отдал родной больнице 28 лет, спас тысячи человеческих жизней".
Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.
- Главный врач осмкой больницы назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда.
- Из России его перевезли в Германию. 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".