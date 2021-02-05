Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В "Слуге народа" ответили на подготовку импичмента: "Некие садомазохистские фантазии"

Пятница, 5 февраля 2021, 16:00

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не может инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского, поскольку не имеет на это ни возможностей, ни оснований.

Источник: представитель президента в Конституционном суде, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Оснований и возможностей для начала реализации процедуры импичмента у "Оппозиционной платформы - За жизнь" нет и не будет".

Детали: В соответствии с законом об импичменте, для запуска процедуры необходимо принятие решения большинством от конституционного состава Верховной Рады - 226 голосов. Они являются основанием для начала процедуры импичмента.

Однако, по словам Вениславского, ни 226 голосов, ни 150, необходимых для создания временной следственной комиссии, ОПЗЖ точно не соберет, ведь другие оппозиционные политические силы парламента поддерживают решение президента и Совета национальной безопасности и обороны, о чем они неоднократно заявили.

Кроме того, юридическим основанием для начала процедуры импичмента является совершение президентом государственной измены или другого преступления.

В то же время, указ Зеленского о введении в действие решение СНБО и применения санкций - это "действие, которое полностью отвечает конституционным полномочиям президента, закона о санкциях и закона о СНБО".

По словам Вениславского, президент был обязан ввести в действие это решение, потому что это конституционное требование, и это решение не содержит никаких оснований, чтобы обвинить его в каких-либо противоправных действиях.

Политическую составляющую заявлений ОПЗЖ Вениславский назвал "некими садомазохистскими фантазиями, которые точно не будут иметь никаких юридических или политических последствий, а является исключительно политическими манипуляциями", и сами инициаторы осознают, что подобные заявления "не имеют никаких перспектив".

Читайте также: "Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука"

Предыстория:

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука.
  • Речь идет о телеканалах "112 Украина", NewsOne, ZIK. Трансляцию каналов начали приостанавливать сервисы на всех платформах.
  • По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
  • Медиахолдинг Медведчука "Новости" заявил о "политической расправе над неугодными СМИ". Телеканалы планируют бороться за свое право быть в эфире.
  • ОПЗЖ решила инициировать процедуру импичмента Зеленского из-за санкций против Козака. Партия утверждает, что Зеленский нарушил Конституцию, законы, принципы демократии и верховенства права. В Офисе президента заявили, что санкции не являются посягательством на свободу слова, а является исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".

Темы: ОПЗЖЗеленскийимпичмент


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВенедиктова представила нового прокурора Одещины

В Раде предложили закрыть вход журналистам Медведчука, ОПЗЖ "пошла в бой"

Рада поддержала переход на электронные трудовые книжки

видеоБывшие разведчики планировали похитить экс-командующего Сил спецопераций – СБУ

Счастливчик: нардеп от "Слуги народа" 6 раз выиграл сотни тысяч в лотерею

видеоНа границе завернули "непотопляемую" российскую актрису

Все новости...
ОПЗЖ
Атака каналов Медведчука - это начало президентской кампании Зеленского
"Пропагандистская инициатива и пиар" В Зеленского ответили на подготовку импичмента от ОПЗЖ
ОПЗЖ готовит импичмент Зеленскому
Последние новости
17:33
НБУ отказал Тигипко в опосредованной покупке Проминвестбанка
17:27
Секретарь СНБО: В Украине идет шпионская война, агентура РФ просто безумная
17:25
Чехия заинтересовалась российским "Спутником V"
17:01
В январе регистрации б/у авто превысили продажи новых в 4,5 раза – ассоциация
16:54
Данилов говорит, что санкции против холдинга Медведчука готовили 8 месяцев
16:54
Зеленский отменил публикацию своих указов в "Официальном вестнике"
16:48
Во время встречи Лаврова и Борреля РФ решила выслать трех европейских дипломатов
16:35
В МИД отреагировали на российскую критику украинских санкций против Никарагуа
16:33
Россия тестирует "Спутник V" на бюджетниках в Крыму – представитель Зеленского
16:27
Сербия хочет начать производство российской вакцины "Спутник V" до конца года
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!