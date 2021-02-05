В "Слуге народа" ответили на подготовку импичмента: "Некие садомазохистские фантазии"

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не может инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского, поскольку не имеет на это ни возможностей, ни оснований.

Источник: представитель президента в Конституционном суде, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Оснований и возможностей для начала реализации процедуры импичмента у "Оппозиционной платформы - За жизнь" нет и не будет".

Детали: В соответствии с законом об импичменте, для запуска процедуры необходимо принятие решения большинством от конституционного состава Верховной Рады - 226 голосов. Они являются основанием для начала процедуры импичмента.

Однако, по словам Вениславского, ни 226 голосов, ни 150, необходимых для создания временной следственной комиссии, ОПЗЖ точно не соберет, ведь другие оппозиционные политические силы парламента поддерживают решение президента и Совета национальной безопасности и обороны, о чем они неоднократно заявили.

Кроме того, юридическим основанием для начала процедуры импичмента является совершение президентом государственной измены или другого преступления.

В то же время, указ Зеленского о введении в действие решение СНБО и применения санкций - это "действие, которое полностью отвечает конституционным полномочиям президента, закона о санкциях и закона о СНБО".

По словам Вениславского, президент был обязан ввести в действие это решение, потому что это конституционное требование, и это решение не содержит никаких оснований, чтобы обвинить его в каких-либо противоправных действиях.

Политическую составляющую заявлений ОПЗЖ Вениславский назвал "некими садомазохистскими фантазиями, которые точно не будут иметь никаких юридических или политических последствий, а является исключительно политическими манипуляциями", и сами инициаторы осознают, что подобные заявления "не имеют никаких перспектив".

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