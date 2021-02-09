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Социологи смоделировали 2 тур выборов президента между Разумковым и Зеленским

Вторник, 9 февраля 2021, 12:04
Социологи смоделировали 2 тур выборов президента между Разумковым и Зеленским

По результатам опроса центра Разумкова, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уступает во втором туре выборов президента Владимиру Зеленскому, но его готовы поддержать 40% из тех, кто пойдет на выборы и определился.

Источник: результаты опроса "Центра Разумкова" с 29 января по 3 февраля

Детали: Социологи смоделировали результаты 2 тура выборов президента Украины среди 4 политиков: действующего главы государства Владимира Зеленского, пятого президента Петра Порошенко, нардепа "ОПЗЖ" Юрия Бойко и главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Примечательно, что в первом туре выборов среди всех политиков Разумкова готовы поддержать только 2% тех, кто будет голосовать и определился с кандидатом, в то же время глава ВР имеет наибольший уровень доверия среди политиков, которых представили в опросе, хотя его баланс доверия минусовый.

Во всех случаях моделирования 2 тура 50-60% респондентов ответили, что не пойдут на выборы или не определились с выбором.

В частности, в паре Зеленский-Разумков 40% опрошенных ответили что не пойдут на выборы, еще 22% затруднились ответить.

Среди тех, кто намерен идти на выборы, 34% не определились с кандидатом.

В то же время, 60% из тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатом, проголосовали бы за Зеленского, а 40% - за Разумкова.

 

По результатам опроса, Зеленский одержал бы победу у всех трех оппонентов.

Разумков - уступает только Зеленскому, а в паре Порошенко-Бойко выиграл бы Порошенко.

 
 
 
 
 

Исследование проводилось соцслужбой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Одним из основателей Центра Разумкова в 1994 году был отец Дмитрия Разумкова Александр.

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Напомним:

  • Разумкова часто спрашивают, планирует ли он участвовать в президентских выборах. Недавно он впервые вплотную приблизился к президенту Владимира Зеленского в рейтинге доверия. Сам спикер пока не ответил, будет ли баллотироваться.
  • Разумкова называют главным соперником Зеленского, если президент вздумает баллотироваться на второй срок.
  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования за это решение.

Украинская правда

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Темы: Разумков ДмитрийЗеленскийПорошенкоопроспрезидент
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