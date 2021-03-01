Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канал Порошенко анонсировал премьеру ток-шоу с Луценко

Понедельник, 1 марта 2021, 15:20
Канал Порошенко анонсировал премьеру ток-шоу с Луценко

Ток-шоу с бывшим генпрокурором Юрием Луценко выйдет в эфире "5 канала" 11 марта и будет выходить каждый четверг в 19:30 в прямом эфире.

Источник: "Детектор медиа", "5 канал"

Дословно: "Неотъемлемым элементом программы является "глас народа" - блиц-опрос людей на больные вопросы.

Зритель обязательно услышит мысли на заявленные темы эфира не только ведущего и гостей программы, но и рядовых украинцев из разных регионов. Мнения людей мы не будем цензурировать, а подаем их высказывания прямым текстом".

Детали: Отмечается, что Луценко вместе с гостями будет делать прогнозы развития событий, анализировать ошибки власти, представлять альтернативное решение проблем Украины и др.

Премьера политического ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко" состоится 11 марта. Проект будет выходить каждый четверг в 19:30 в прямом эфире.

Справка: Юрий Луценко был генеральным прокурором с 2016 по 2019 год. Также был народным депутатом IV, VI и VIII созывов. Дважды был министром внутренних дел – в 2005-2006 и 2007-2010 годах.

Владельцем "5 канала" является экс-президент Петр Порошенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкотелевидениеГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
Все новости...
Реклама: