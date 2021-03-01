Канал Порошенко анонсировал премьеру ток-шоу с Луценко

Ток-шоу с бывшим генпрокурором Юрием Луценко выйдет в эфире "5 канала" 11 марта и будет выходить каждый четверг в 19:30 в прямом эфире.

Источник: "Детектор медиа", "5 канал"

Дословно: "Неотъемлемым элементом программы является "глас народа" - блиц-опрос людей на больные вопросы.

Зритель обязательно услышит мысли на заявленные темы эфира не только ведущего и гостей программы, но и рядовых украинцев из разных регионов. Мнения людей мы не будем цензурировать, а подаем их высказывания прямым текстом".

Детали: Отмечается, что Луценко вместе с гостями будет делать прогнозы развития событий, анализировать ошибки власти, представлять альтернативное решение проблем Украины и др.

Премьера политического ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко" состоится 11 марта. Проект будет выходить каждый четверг в 19:30 в прямом эфире.

Справка: Юрий Луценко был генеральным прокурором с 2016 по 2019 год. Также был народным депутатом IV, VI и VIII созывов. Дважды был министром внутренних дел – в 2005-2006 и 2007-2010 годах.

Владельцем "5 канала" является экс-президент Петр Порошенко.