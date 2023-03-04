Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Луценко заявил, что его перевели из Бахмута

Роман ПетренкоСуббота, 4 марта 2023, 11:36
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
фото: луценко в фб

Экс-генпрокурор и экс-глава МВД Юрий Луценко сообщил, что отныне не будет воевать в Бахмуте - его переводят в территориальную оборону.

Источник: Луценко в Facebook, собеседник УП в Генштабе

Прямая речь Луценко: "Получил персональный приказ выбыть из подразделения ВСУ Бахмута и продолжить службу в ТРО.

Реклама:

Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на Бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление.

Выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в ОП...

Очень жаль, что силы обороны Бахмута в критический период кроме проблем с БК будут иметь еще и меньше глаз БПЛА".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Луценко назвал это решение "политической местью".

Справка: Пресс-секретарь Луценко сообщила в комментарии УП, что экс-генпрокурор служит в подразделении "Птахи Мадяра".

Больше деталей: Собеседник УП в Генштабе ВСУ отметил, что подразделение вывели из Бахмута из-за чрезмерной медийности.

Этому предшествовало:

  • 20 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назначил капитана Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.
  • Луценко назвал свое назначение командиром взвода роты ударных беспилотных авиакомплексов рядовым событием, которое произошло на фоне уличных боев в пригороде города Бахмут Донецкой области.

Темы: ЛуценкоБахмутбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Залужный назначил экс-главу ГПУ Луценко командиром взвода ударных дронов - Сарган
Последние новости
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
Все новости...
Реклама: