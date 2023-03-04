Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Экс-генпрокурор и экс-глава МВД Юрий Луценко сообщил, что отныне не будет воевать в Бахмуте - его переводят в территориальную оборону.
Источник: Луценко в Facebook, собеседник УП в Генштабе
Прямая речь Луценко: "Получил персональный приказ выбыть из подразделения ВСУ Бахмута и продолжить службу в ТРО.
Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на Бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление.
Выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в ОП...
Очень жаль, что силы обороны Бахмута в критический период кроме проблем с БК будут иметь еще и меньше глаз БПЛА".
Детали: Луценко назвал это решение "политической местью".
Справка: Пресс-секретарь Луценко сообщила в комментарии УП, что экс-генпрокурор служит в подразделении "Птахи Мадяра".
Больше деталей: Собеседник УП в Генштабе ВСУ отметил, что подразделение вывели из Бахмута из-за чрезмерной медийности.
Этому предшествовало:
- 20 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назначил капитана Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.
- Луценко назвал свое назначение командиром взвода роты ударных беспилотных авиакомплексов рядовым событием, которое произошло на фоне уличных боев в пригороде города Бахмут Донецкой области.