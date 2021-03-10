Съезд судей несмотря на акции протеста выбрал троих членов ВСП из четырех

Делегаты 18-го очередного съезда судей 9 марта избрали в Высший совет правосудия троих судей из четырех по квоте съезда судей, Сергей Болотин, Виталий Салихов, и Валерий Суховий приняли присягу.

Источник: "Радио Свобода" и "Укринформ"

Детали: В бюллетене для голосования за членов ВСП было 26 кандидатов.

Тайным голосованием наибольшее количество голосов делегатов съезда получили судья Хмельницкого апелляционного суда Сергей Болотин, судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерий Суховий.

Решением съезда эти три судьи избраны членами Высшего совета правосудия на 4 года, они приняли присягу.

Судьи Александр Панасюк и Инна Плахтий набрали примерно равное количество голосов, поэтому для избрания четвертого члена ВСП съезд проведет повторное голосование.

Работа съезда судей в Киеве продлится до 11 марта.

Планируется избрание еще одного члена ВСП, судьи Конституционного суда, а также переизбрание Совета судей Украины.

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