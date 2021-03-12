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В КСУ на отстраненного Тупицкого распределяют дела - "Схемы"

Пятница, 12 марта 2021, 12:58

Несмотря на отстранение Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда Украины, на него распределяют дела.

Источник: Расследование Схем

Детали: В этом году, уже после объявления Офисом генерального прокурора подозрения Тупицкого и президентского указа об отстранении от должности судьи, на него были распределены по меньшей мере три дела.

Первое дело - это конституционная жалоба от гражданина Владимира Еремина от 5 января 2021, которая касалась соответствия Конституции отдельных положений закона "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине", а также закона "О национальной полиции".

Дела на судью Тупицкого продолжали распределяться и после того, как госохрана прекратила пускать его в помещение КСУ.

25 января на Тупицкого была распределена еще одна жалоба - от гражданина Олега Тищенко относительно соответствия Конституции отдельных положений закона "О Государственном земельном кадастре".

И третье дело попало на Тупицкого 22 февраля этого года. Это конституционная жалоба гражданки Натальи Калашник о соответствии Конституции отдельных положений Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

По просьбе "Схем" прокомментировать, что означает такое распределение, как рассматривает дела отстранённый указом президента судья Тупицкий, который также не имеет доступа в помещения суда, в Конституционном суде сообщили: "Автоматическое распределение обращений в суд в отношении судьи Тупицкого А.Н. означает выполнение предусмотренных законом №2135, регламентом и инструкцией указанных выше мер относительно всех конституционных представлений, обращений, жалоб, поступающих в суд, с целью их распределения между всеми судьями, включая Тупицкого А.Н.".

Кроме того, журналисты установили, что Тупицкий также готовит для других судей КСУ проекты повестки дня - то есть, что именно им надо рассматривать, а что - нет.

Бывший председатель Конституционного суда Станислав Шевчук выразил такое мнение: "В КСУ сейчас" гибридный председатель". Как бы - Тупицкий, но юридически должен быть Сергей Головатый (заместитель председателя КСУ - ред.). Но де-факто Тупицкий формирует повестку дня, рассылает судьям".

В комментарии "Схемам" судья Игорь Слиденко заявил, что "юридически председатель суда - Тупицкий, де-факто его обязанности выполняет Головатый".

Сам Александр Тупицкий на просьбу журналистов о комментарии пока не ответил.

Предыстория:

  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • 30 декабря 2020 года в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
  • 1 февраля стало известно, что в Верховном суде оспаривают указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи КСУ Александра Тупицкого.
  • 3 февраля Верховный суд отказался открывать производство по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании его указа об отстранении председателя КС Александра Тупицкого противоправным.

Темы: ТупицкийКС


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